我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

高院聽證平權招生政策 華人兩派輿論戰開打

記者丁曙／即時報導
學生公平錄取組織創辦人Edward Blum（中）告哈佛大學種族考量招生政策。（檔案照，教育記者協會EWA）
學生公平錄取組織創辦人Edward Blum（中）告哈佛大學種族考量招生政策。（檔案照，教育記者協會EWA）

最高法院10月31日開始聽證和辯論「學生公平錄取」（Students for Fair Admissions）組織提告的兩起案件，質疑哈佛大學和北卡羅來納大學的「種族意識招生政策」（Race-conscious admissions policies）違憲，受到了全美亞裔社區的高度關注。

「學生公平錄取」創辦人Edward Blum認為，哈佛和北卡大學的招生政策，相當於非法和違憲的種族歧視，特別是針對白人和亞裔申請人，如果黑人和拉丁裔同齡人享有優先錄取權，白人和亞裔的利益會在零和競爭過程中受損。

但是，支持平權措施（Affirmative Action）的一方反駁說，這些政策對於解決幾個世紀以來教育中的種族差異是必要的。他們還表示，「種族」只是大學在決定錄取哪些學生時，考慮的幾個因素之一。

國會眾議院亞太裔黨團（CAPAC）主席、民主黨眾議員趙美心 (Judy Chu)說，「作為前教育工作者，我相信所有學生都應該接受優質教育。 當教育機構反映我們國家的多樣性時，所有學生都會受益。 雖然我們始終反對在高等教育招生過程中，實施種族配額或歧視特定種族或族裔群體的非法企圖，但 CAPAC 完全支持考量種族意識的招生政策，允許大學將種族視為招生過程中的眾多因素之一。 大多數美國人包括大多數亞裔美國人都支持平權政策。最高法院必須維護其合憲性，並繼續支持具有種族意識的招生政策，以努力增加多樣化的學生群體，同時增加公平的教育成果。」

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）發表聲明指出，極端主義戰略家 Edward Blum 和他龐大的資助者網絡正在進行長達數十年的運動，以分裂有色人種社區，剝奪黑人、拉丁裔、土著和亞裔的教育機會和投票權，並故意利用亞裔學生和家庭作為幌子來謀取政治利益。「放棄平權措施和種族意識的錄取，將抵消幾代人艱苦奮鬥的進步，並阻礙我們仍然需要做出的改變，以使所有學生都能接受優質教育。我們敦促高院維護憲法賦予的平權措施，40 多年來，這項政策使包括亞裔在內的無數學生獲得更好的教育。」

然而，美國亞裔教育聯盟指出，近30年來哈佛和北卡大學的招生政策對亞裔學生進行系統歧視。大量證據表明，種族歧視損害了亞裔的平等教育權益，提高了亞裔學生的入學門檻，加重了亞裔孩子的學習負擔，造成了很多心理疾病，赤裸裸地違反美國憲法第14修正案和1964年民權法案。因此，高院審理此案，正是亞裔社區和所有支持平等教育權益的人們團結起來、捍衛美國機會平等、恢復擇優錄取原則的重要時刻。呼籲所有關心亞裔平等教育權益的人們，支持廢除平權措施招生政策。

最高法院自 1978 年以來一直支持平權政策，但是，自 2016 年以來，最高法院的意識形態構成發生巨大變化。現在，九名大法官中有六名是共和黨總統任命的保守派，他們通常對平權措施持懷疑態度。因此，輿論普遍認為最高法院這次可能會廢除平權招生政策。

哈佛大學創辦人John Harvard銅像坐落校園。（記者丁曙／攝影）
哈佛大學創辦人John Harvard銅像坐落校園。（記者丁曙／攝影）

亞裔 教育 招生

上一則

洛縣「小台北」停車2分鐘就被盜 GPS追到竊賊踪跡

下一則

周末這樣玩╱陽光之鄉沙漠植物花園 感受領袖之椅

延伸閱讀

2015年來首次 3婦女打斷大法官聆訊挺墮胎權

2015年來首次 3婦女打斷大法官聆訊挺墮胎權
北卡亞裔聯盟最高法院前集會 爭取教育平權

北卡亞裔聯盟最高法院前集會 爭取教育平權
最高院駁請求 喬州干涉選務案參議員葛理漢須作證

最高院駁請求 喬州干涉選務案參議員葛理漢須作證
保守派大法官占優勢 入學平權措施 最高院恐推翻

保守派大法官占優勢 入學平權措施 最高院恐推翻
大學錄取考量種族背景 或被最高院推翻

大學錄取考量種族背景 或被最高院推翻
最高院保守派占多數 提控者SFFA主席料勝訴

最高院保守派占多數 提控者SFFA主席料勝訴

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國