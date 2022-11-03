高院聽證平權招生政策 華人兩派輿論戰開打

學生公平錄取組織創辦人Edward Blum（中）告哈佛大學種族考量招生政策。（檔案照，教育記者協會EWA）

最高法院10月31日開始聽證和辯論「學生公平錄取」（Students for Fair Admissions）組織提告的兩起案件，質疑哈佛大學和北卡羅來納大學的「種族意識招生 政策」（Race-conscious admissions policies）違憲，受到了全美亞裔 社區的高度關注。

「學生公平錄取」創辦人Edward Blum認為，哈佛和北卡大學的招生政策，相當於非法和違憲的種族歧視，特別是針對白人和亞裔申請人，如果黑人和拉丁裔同齡人享有優先錄取權，白人和亞裔的利益會在零和競爭過程中受損。

但是，支持平權措施（Affirmative Action）的一方反駁說，這些政策對於解決幾個世紀以來教育 中的種族差異是必要的。他們還表示，「種族」只是大學在決定錄取哪些學生時，考慮的幾個因素之一。

國會眾議院亞太裔黨團（CAPAC）主席、民主黨眾議員趙美心 (Judy Chu)說，「作為前教育工作者，我相信所有學生都應該接受優質教育。 當教育機構反映我們國家的多樣性時，所有學生都會受益。 雖然我們始終反對在高等教育招生過程中，實施種族配額或歧視特定種族或族裔群體的非法企圖，但 CAPAC 完全支持考量種族意識的招生政策，允許大學將種族視為招生過程中的眾多因素之一。 大多數美國人包括大多數亞裔美國人都支持平權政策。最高法院必須維護其合憲性，並繼續支持具有種族意識的招生政策，以努力增加多樣化的學生群體，同時增加公平的教育成果。」

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）發表聲明指出，極端主義戰略家 Edward Blum 和他龐大的資助者網絡正在進行長達數十年的運動，以分裂有色人種社區，剝奪黑人、拉丁裔、土著和亞裔的教育機會和投票權，並故意利用亞裔學生和家庭作為幌子來謀取政治利益。「放棄平權措施和種族意識的錄取，將抵消幾代人艱苦奮鬥的進步，並阻礙我們仍然需要做出的改變，以使所有學生都能接受優質教育。我們敦促高院維護憲法賦予的平權措施，40 多年來，這項政策使包括亞裔在內的無數學生獲得更好的教育。」

然而，美國亞裔教育聯盟指出，近30年來哈佛和北卡大學的招生政策對亞裔學生進行系統歧視。大量證據表明，種族歧視損害了亞裔的平等教育權益，提高了亞裔學生的入學門檻，加重了亞裔孩子的學習負擔，造成了很多心理疾病，赤裸裸地違反美國憲法第14修正案和1964年民權法案。因此，高院審理此案，正是亞裔社區和所有支持平等教育權益的人們團結起來、捍衛美國機會平等、恢復擇優錄取原則的重要時刻。呼籲所有關心亞裔平等教育權益的人們，支持廢除平權措施招生政策。