蒙特利公園市議員候選人吳紹榮 希望為亞裔發聲

蒙市即將到來的市議員選舉中，嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將作為唯一的亞裔候選人，競選第五區市議員。（受訪者提供）

11月8日選舉日將至，在蒙特利公園市（Monterey Park）將舉行的市議員選舉，嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）將競選第五區市議員，同前任市議員Teresa Real Sebastian及新人Joe Ray Avila一起競爭。作為該區唯一的亞裔 候選人，吳紹榮呼籲亞裔選民積極投票，為亞裔爭取發聲權利。

對亞裔居民關心的治安問題，吳紹榮表示，他若上任後會致力於保護亞裔社區的公共安全。對於很多亞裔來說，會存在語言障礙，或者是不熟悉美國生活方式的問題。他將通過各種方式確保所有人了解這些安全信息和自己的權利。他也得到蒙市警局背書，如果上任將和警察 部門合作，在當地實施各項安全措施，確保居民和警察有更多溝通和交流。

吳紹榮出生於越南 西貢，是成長在美國新一代的年輕潮州人，他會講三種亞洲語言，包括普通話、粵語、越南語。他認為，蒙市有超過60%的亞裔居民，但是為亞裔社區服務，如果不會說亞洲語言就會造成許多問題，他若上任將僱用更多會講普通話、粵語、越南語等亞洲語言的警察，確保和社區居民之間的無障礙交流。

吳紹榮表示，蒙特利公園市是多元化城市，每個人都應該有發言權。而他希望作為擁有共同文化認知的亞裔可以團結起來，為亞裔發聲。當前第五區只有10%的亞裔選民出來投票，而該地區的亞裔居民卻佔約65%。吳紹榮呼籲，亞裔選民應該積極投票，這樣可以幫助亞裔爭取更多權利，而他作為該選區唯一的亞裔候選人，擁有多年為社區服務經驗，曾為小東京、菲律賓社區、韓裔社區、華裔社區志願服務，堅信亞裔團結的基礎，能夠幫助亞裔社區居民更好的在美國生活和工作。

吳紹榮在南加州大學（USC）獲得會計及金融學士學位後，一直在美國銀行擔任高級主管，積極參與服務社會工作，他並擔任嘉偉學區教委會主席理事會主席，為當地學校活動籌集資金。自2014年起，他在洛杉磯華埠服務中心理事會擔任財政及副主席，積極頭投身於社區志願服務，曾獲得總統志願服務獎，以及全球多元化和包容性獎。