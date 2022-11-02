洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛杉磯 縣華裔 密集城市、亞凱迪亞 （Arcadia）市，1日中午在南Baldwin大街400號的原西野商場發生搶案。一名女性受害者坐在她的車中時，一名男性嫌疑人突然闖進她的車輛。他不僅用拳頭毆打受害人，還奪走其手袋，最後乘坐一臉黑色寶馬逃離現場。亞市警方接到報警後通過調查和比對，及時攔截該車輛並逮捕兩名嫌犯，這兩人同時也涉嫌亞市之前發生的類似案件。

亞市警方表示，1日中午12時29分，受害人當時坐在車裡，車門沒有鎖，突然一名男性嫌犯進入車內，用拳頭擊打受害者臉部和身體，並從她的腿上抓起她的手提包，然後乘坐一輛接應的黑色寶馬轎車逃離現場。

在調查過程中，警局警探獲得可能的可疑車輛信息，發現嫌疑人和嫌疑車輛的描述，與亞市之前發生的手袋盜竊案件相似。1日下午2時38分，警探在西野商場的停車場找到了可疑車輛。警方對一輛與嫌疑車輛描述相符的黑色寶馬轎車進行監視，之後對這輛黑色寶馬車進行交通攔截，車上兩名嫌疑人因搶劫罪被抓，且車上還有之前搶劫案被盜的財物。調查結果顯示，這兩名嫌疑人可能還參與了此前在亞市發生的其他盜竊案。

該案目前仍在調查中。亞市警局鼓勵任何知道此事信息的人聯繫警局，電話：626-574-5151，案件編號2204653。如果希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS ( 8477）。