洛市民眾舉報幽靈槍經銷商 最高可獲幾千元獎勵

洛市警局展示繳獲的幽靈槍。（LAPD提供）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）11月1日宣布，為提供黑市槍枝（幽靈槍）經銷商和製造商信息的民眾，發放幾百元到幾千元不等獎勵，具體金額取決於信息導致的行動規模。

幽靈槍（Ghost gun）是指沒有廠家序列號的自製或簡易槍枝，這一概念主要由槍枝管制支持者、槍枝權利擁護者、執法部門和一些槍枝行業的人提及。如果合法購買槍枝，可以追溯到買家和賣家信息。而幽靈槍通常由製造者在網上購買零件和特殊工具製造而成，然後再由黑市經銷商賣給不希望被執法部門追蹤到槍枝信息的人。

洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）說，這些槍枝最終落入有過很多前科的罪犯手中，現在他們可以通過在地下市場購買幽靈槍。

摩爾表示，獎勵目的不一定是為了追捕這些槍枝犯罪嫌疑人，洛杉磯市警察局希望找到他們所說的中間經銷商和製造商，這些經銷商和製造商正在助長該市槍枝犯罪的增加。

自新冠大流行以來，洛杉磯槍枝犯罪率驟升。根據全市犯罪統計數據顯示，被槍殺的受害者人數在 2020 年上升，並從 2021 年到當年 10 月猛增，儘管到目前為止 2022 年的暴力事件數量仍低於2021年。

摩爾說，雖然搶劫案已經回落到大流行前的水平。但是涉及槍枝的襲擊卻增加50%。在新聞發佈會上，摩爾還展示了洛杉磯市警察局在行動中繳獲的幽靈槍，其中還有從製造商那裡繳獲的3D 打印機圖像。

洛杉磯市警察局山谷分局（LAPD’s Valley Division）的幫派 偵探帕特霍夫曼（Pat Hoffman），描述了製造槍枝和獲得無證槍枝的簡單過程，首先是在線購買未完成組裝的槍，配有扳機、錘子和彈藥供彈槽，隨後就有人上門送貨，自己通過扳機組件和槍管打磨、鑽孔，最後就能獲得一把成品槍。

摩爾表示，洛市警局正與 LA Crime Stoppers 合作，任何有「幽靈槍」經銷商信息的民眾，都可以匿名撥打 1-800-222-TIPS 獲取提示和獎勵。