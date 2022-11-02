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飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
11月1日，從亞特蘭大飛往洛杉磯的航班，因煙霧進入機艙被迫緊急降落。（KTLA5）
11月1日，從亞特蘭大飛往洛杉磯的航班，因煙霧進入機艙被迫緊急降落。（KTLA5）

一架從亞特蘭大 （Atlanta）飛往洛杉磯的航班，11月1日（周二）下午出現異常狀況，煙霧進入機艙後被迫緊急降落在新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)。

影音來源：Mason Weiner/記者邵敏後製

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration） 在聲明中指出，因為「機組人員報告駕駛艙和客艙內有煙霧」，達美航空（Delta Air Lines） 2846 航班1日下午 2 時 45 分左右，緊急降落在阿布奎基國際機場。

達美航空發言人表示，這是一架波音 757 飛機，從亞特蘭大哈特菲爾德-傑克遜國際機場（Atlanta’s Hartfield-Jackson International Airport）起飛，計劃前往洛杉磯國際機場，但在飛行過程中發動機出現「性能問題」。

飛機上的乘客韋納（Mason Weiner）在推特上發布一段視頻，捕捉到煙霧進入機艙，同時警報響起的可怕時刻。從視頻中可以看到，煙霧瀰漫著整個機艙，但乘客坐在椅子上保持鎮定，秩序井然。韋納描述當時的場景，「一切都很正常，但機艙裡突然冒出濃煙。有人開始大喊著火了，但空乘人員非常專業地告訴大家冷靜，這不是火災，請保持在座位上就座。」他表示機組人員很棒，讓緊急降落時一切盡可能順利。

記者約翰遜（Mark Johnson）當時也在飛機上，他指出飛行員在發動機關閉後被迫緊急降落。幸運的是，飛機安全著陸，沒有人員受傷。

聯邦航空局正在調查飛機故障的具體原因，目前尚不清楚駕駛艙和客艙內出現的煙霧，是否和發動機問題相關。達美航空公司表示，飛機因故緊急降落在中途，乘客已在當天晚些時候，被安排在另一架飛機上繼續前往洛杉磯的旅程。

洛杉磯國際機場 亞特蘭大 新墨西哥州

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