我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

南加高中生在萬聖節派對遭槍殺 現場有數百人

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
聖伯納汀諾縣警方呼籲民眾提供槍擊案線索。（警方提供）
聖伯納汀諾縣警方呼籲民眾提供槍擊案線索。（警方提供）

南加內陸一名高中生1日凌晨在一場人群聚集中，遭槍擊身亡。警方尚未公布兇手及作案動機，案件正在調查中。不到一周內，內陸已發生兩起高中生遭槍擊案件，一死一傷。警方也呼籲民眾提供案件線索，儘快拘拿嫌犯。

案發在聖伯納汀諾縣屬地布魯明頓（Bloomington）一個街區，死者是庫卡蒙加牧場市艾爾塔高中二年級學生普萊立（Robert “Robbie” Plyley），只有15歲。聖伯納汀諾縣警局說，普萊立遭槍殺地點在格羅尼莫街1000號街區（10000 block of Geronimo Avenue），時間是大約凌晨3時。警方尚未確定槍擊動機，據該校校長表示，普萊立是參加一個派對時被槍殺。事發街區居民說，案發時有數百人聚集在現場，可能在舉辦萬聖節派對。

槍殺事件發生後，普萊立生前所在高中校區輔導教師、心理諮詢師，在學校禮堂對學生提供心理輔導，平撫學生們的悲痛心情，並施以心理疏導工作，讓學生走出心理創傷陰影。

死者家長對媒體表示，普萊立是一名充滿激情的少年，在學校經常打籃球和玩足球，他總是能量滿滿，對未來有強烈企圖心。同時家長也感謝社區在事件發生後所提供的幫助，鼓勵大家在悲劇發生時，更要關心周邊親近的人。

這起槍擊事件前，上周末在勝利谷（Victorville）也發生另外一起槍擊案。斯爾沃拉多高中（ Silverado High School）高年級學生里德（Richard Reed）17歲，在街頭遭槍擊受傷，生命無礙。里德是學校足球隊隊員。警方至今未公布嫌犯資訊。

槍擊 足球 南加

上一則

洛杉磯國際機場斥巨資改造第4、5航廈 部分竣工2日開放

下一則

飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄

延伸閱讀

教育部長確診新冠 昨晚還在白宮參加萬聖節派對

教育部長確診新冠 昨晚還在白宮參加萬聖節派對
歐之旅推介歐洲夢幻景點 2023行程享折扣

歐之旅推介歐洲夢幻景點 2023行程享折扣
不滿沙烏地與俄聯手減產石油 白宮重新評估兩國關係

不滿沙烏地與俄聯手減產石油 白宮重新評估兩國關係
舊金山艦隊周 藍天使翱翔灣區天空

舊金山艦隊周 藍天使翱翔灣區天空
蚊子山火 PG&E電線桿惹的禍？

蚊子山火 PG&E電線桿惹的禍？
蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

蚊子山火受控範圍增加 下周起大風恐再擴大面積

熱門新聞

台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說
特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州
這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下
紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕