南加高中生在萬聖節派對遭槍殺 現場有數百人

聖伯納汀諾縣警方呼籲民眾提供槍擊案線索。（警方提供）

南加 內陸一名高中生1日凌晨在一場人群聚集中，遭槍擊 身亡。警方尚未公布兇手及作案動機，案件正在調查中。不到一周內，內陸已發生兩起高中生遭槍擊案件，一死一傷。警方也呼籲民眾提供案件線索，儘快拘拿嫌犯。

案發在聖伯納汀諾縣屬地布魯明頓（Bloomington）一個街區，死者是庫卡蒙加牧場市艾爾塔高中二年級學生普萊立（Robert “Robbie” Plyley），只有15歲。聖伯納汀諾縣警局說，普萊立遭槍殺地點在格羅尼莫街1000號街區（10000 block of Geronimo Avenue），時間是大約凌晨3時。警方尚未確定槍擊動機，據該校校長表示，普萊立是參加一個派對時被槍殺。事發街區居民說，案發時有數百人聚集在現場，可能在舉辦萬聖節派對。

槍殺事件發生後，普萊立生前所在高中校區輔導教師、心理諮詢師，在學校禮堂對學生提供心理輔導，平撫學生們的悲痛心情，並施以心理疏導工作，讓學生走出心理創傷陰影。

死者家長對媒體表示，普萊立是一名充滿激情的少年，在學校經常打籃球和玩足球 ，他總是能量滿滿，對未來有強烈企圖心。同時家長也感謝社區在事件發生後所提供的幫助，鼓勵大家在悲劇發生時，更要關心周邊親近的人。

這起槍擊事件前，上周末在勝利谷（Victorville）也發生另外一起槍擊案。斯爾沃拉多高中（ Silverado High School）高年級學生里德（Richard Reed）17歲，在街頭遭槍擊受傷，生命無礙。里德是學校足球隊隊員。警方至今未公布嫌犯資訊。