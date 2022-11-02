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洛杉磯國際機場斥巨資改造第4、5航廈 部分竣工2日開放

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場 (LAX)斥資16.2億元對有60年歷史的第四和第五航廈進行現代化改造，目前第一階段 4.5 Core部分已竣工。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX)斥資16.2億元對有60年歷史的第四和第五航廈進行現代化改造，目前第一階段 4.5 Core部分已竣工。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX)斥資16.2億元對有60年歷史的第四和第五航廈進行現代化改造，第一階段 4.5 Core部分已竣工，並在2日向公眾開放，下一階段將在2024年完成。

目前竣工並向公眾開放的4.5 Core部分，是兩個航廈之間的中央區域，乘客可使用電梯、自動扶梯和樓梯在安檢前側的下層/到達層和上層/出發層之間穿行。該建築還包括與第五航廈行李提取處和登機大廳的直接連接。

當整個第四第五航廈現代化改造項目完成後， 4.5 Core將提供與第四航廈行李提取、登機和安檢的直接連接，及通往未來自動客運 (APM) 列車的中央西部航站樓的通道區域車站通過人行道，及第四和第五航廈樓之間的安檢後連接。

世界機場 (LAWA)洛杉磯首席執行官 Justin Erbacci 表示， 4.5 Core核心區的啟用是激動人心的一步，它將讓客人有效地通過LAX的設施，以幫助簡化旅行旅程。LAX要感謝美國航空公司在機場現代化方面的合作和投資

Terminal 4.5 Core項目2019年7月破土動工並按時完成，該項目3100 多名工人在總承包商和建築公司Hensel Phelps的領導下，投入約116萬小時的工作時間。

該項目由建築公司Gensler設計，預計將獲得美國綠色建築委員會 (USGBC) 的 LEED 銀級認證，以優化能源使用、減少室內用水並提供優質交通服務。

第四和第五航廈的下一階段改造，預計將於2024年完成，包括第四航廈總站的西半部和南大廳。西部總部將為美國航空公司提供新的票務櫃檯和行李提取轉盤，及一個綜合安檢區域。南大廳將設有額外空間，用於容納特許經營區店鋪、洗手間和一個可為國內和國際航班提供服務的巴士站點。

洛杉磯國際機場 (LAX)斥資16.2億元對有60年歷史的第四和第五航廈進行現代...
洛杉磯國際機場 (LAX)斥資16.2億元對有60年歷史的第四和第五航廈進行現代化改造，目前第一階段 4.5 Core部分已竣工。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 投資

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