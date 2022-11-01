我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對Fed再升息 美股全面收低

世界OnAir／針灸不止鎮痛 還能治焦慮？名中醫解答

洛縣殘障老婦的服務犬竟被偷 曾在幾週前被尾隨

洛杉磯訊
被偷走的這隻狗名叫Jack，是一隻德國牧羊犬。（KTLA)
被偷走的這隻狗名叫Jack，是一隻德國牧羊犬。（KTLA)

根據KTLA報導，長堤（Long Beach）一名行動不便的 66 歲老婦哈圖尼 (Lisa Hartouni) 養了一隻服務犬，這隻服務犬幾日前在家中前院被兩名男子偷走，至今下落不明。這隻服務犬名叫Jack，是一隻100 磅重的德國牧羊犬。

幾天前，來自鄰居攝像頭的安全鏡頭捕捉到兩名男子分別開著車，停在哈圖尼家前面。安全視頻顯示，兩名身穿黑色衣服的男子，其中一人穿著一件寫有「長堤認證」（Long Beach Certified）的襯衫，把手放在狗身上，把它放在一輛白色轎車上，然後逃走。

哈圖尼說，她和Jack每天下午都會去散步，之後她就讓Jack在圍欄院子裡玩耍，她只是進去給Jack拿一些零食想和他一起玩，沒想到沒一會兒功夫，狗卻被人偷走了。哈圖尼表示，這是毀滅性，令人心碎的。

哈圖尼補充，就在幾週前，一名男子在她遛 Jack 時停在她的電動代步車旁邊，聲稱這隻狗是他朋友的。然後男人繼續慢慢地跟著她和她的小狗。「我想我被監視了，他看到了那條狗，出於某種原因想要那條狗。我不認為那是他朋友的狗。這是一個藉口，一個編造的故事。」

儘管她的行動不便，哈圖尼和一些鄰居一起在附近發放尋找Jack的單子。她希望有人知道Jack在哪裡，並希望偷走她狗的人會做正確的事，並把狗換回來。

她說，他們不必提供姓名或電話號碼，只需將他帶到安全的地方。目前長堤警方正在調查此事。

長堤 德國

上一則

南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義

下一則

南加內陸弱勢群體的政府福利被不肖者盜刷 每月上百起

延伸閱讀

洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首

洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首
偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信

偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信
荷蘭殘障女孩及看護失蹤數日 被發現意外落水身亡

荷蘭殘障女孩及看護失蹤數日 被發現意外落水身亡
劍指盧納 2前長堤黑人警官控歧視

劍指盧納 2前長堤黑人警官控歧視
洛縣長堤17日一早連續三起刺殺案 1死3傷 疑遊民犯案

洛縣長堤17日一早連續三起刺殺案 1死3傷 疑遊民犯案
改善殘障通道法通過 李天明獲肯定

改善殘障通道法通過 李天明獲肯定

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火