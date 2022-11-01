南加國會議員選舉激烈 州參議員譴責現任者種族主義

加州韓裔參議員閔大衛公開譴責朴銀珠，使用種族主義手段攻擊華裔競選對手陳介飛。（州參議員官網）

國會加州 第45區選舉戰火持續延燒，現任共和黨的韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）打出種族主義文宣「抹紅」挑戰者、民主黨的陳介飛（Jay Chen），激起亞裔 社區憤慨，南加眾多華裔10月29日聚集在朴銀珠位於橙縣 普安那公園市的辦公室前面抗議示威，受到全美關注。同為韓裔的加州民主黨參議員閔大衛（Dave Min）發表聲明，譴責朴銀珠使用種族主義手段攻擊競選對手，後果將危害整個亞裔社區。

加州參議會第 37區代表橙縣爾灣等地區，該選區參議員閔大衛對在橙縣競選的華裔候選人陳介飛遭遇「抹紅」廣告攻擊發表聲明，嚴厲抨擊朴銀珠的行為。

閔大衛在聲明中指出，「作為加州參議會中僅有的兩名亞裔美國人之一，也是唯一的韓裔美國人，我了解橙縣和加州有太多的亞裔美國人遭遇了出於種族動機的騷擾、攻擊，更有甚者追隨前總統川普的『中國病毒』（China Virus）言論，將新冠 COVID-19 歸咎於亞裔美國人社區」。

因此，當他聽到有人針對陳介飛發起種族主義的誹謗運動非常沮喪。陳介飛是美國海軍預備役少校軍官，台灣人後代，正在競選橙縣第 45區國會議員。在亞美民選官員為保護亞太裔社區免受反亞裔仇恨迫害時，這些卑鄙的競選廣告將陳介飛誣衊為共產主義中國的同路人，並且暗指所有其他的華裔美國人，將進一步煽動反亞裔仇恨的火焰，導致更多針對亞裔美國人的暴力行為。

閔大衛嚴正指出，「讓我說清楚，針對陳介飛的種族主義攻擊是對亞裔的仇恨，我毫不含糊地譴責此等行為，並呼籲相關責任人立即收回。」

陳介飛表示，閔大衛參議員的聲明很重要，因為他是加州最高級別的韓裔民選官員，他願意公開站出來反對朴銀珠的種族攻擊，有力證明朴銀珠的卑劣手段不得人心。在目前社會輿論批判聲中，對她的支持正在崩潰。

該45選區居民王太太說，她在本周一（31日）又收到共和黨自州府沙加緬度寄來的文宣，將先前的「陳介飛是中國的選擇」（Jay Chen is China’s choice）文宣，又升級為「陳介飛是共產主義中國的選擇」（Jay Chen is Communist China’s choice )，可以說是孤注一擲，為所欲為。朴銀珠陣營已受到全美亞裔社區一致批判，但她反而變本加厲，令人遺憾。