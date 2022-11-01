我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學招生要多元或種族中立？最高院辯論5小時

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

洛縣當局在1動物收留所救出數百隻動物 生活環境不人道

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
部分動物收留機構違規運作被查。（資料圖）
部分動物收留機構違規運作被查。（資料圖）

據媒體10月31日報導，南加洛杉磯縣動物保護控制服務局（Los Angeles County Department of Animal Care and Control），日前在羚羊谷（Antelope Valley）一個動物收容設施救出近240隻動物，其中六隻已經死亡。

據報導，這次拯救行動在10月26日，位於洛縣屬地小石頭社區（Littlerock）的一個動物收留設施。官方說，因動物收留設施違規，收留動物數量超過限制，而且無法提供適當醫療照顧。據官方資訊，經查實，該設施存在不人道的動物生活環境，且提供的醫療照顧也沒有合法獸醫。

獲救動物包括195隻貓和43隻狗，已分送至洛縣動物保護控制服務局管轄的七個動物收留中心。縣府正在對被檢查的動物收留設施進一步調查，並著手向洛縣地檢署提供詳盡報告，以備提起訴訟。並強調動物收留設施應該為動物提供基本需要，以維持住宿和營養等基本健康需求。

該局主管瑪耶達（Marcia Mayeda）表示，地方及州法規均要求動物收留設施須提供收留動物安全和人道的照顧。該機構也一直致力於保護動物提供所需照顧。

洛杉磯縣府提醒居民，一旦發現可疑忽視照顧動物的案件，立即報案，可致電310－523－9566。

洛縣 洛杉磯 南加

上一則

洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首

延伸閱讀

洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首

洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首
洛杉磯市長候選人貝斯訪華埠山景園 聆聽民瘼

洛杉磯市長候選人貝斯訪華埠山景園 聆聽民瘼
公司總部紛紛遷出加州 洛杉磯損失最大

公司總部紛紛遷出加州 洛杉磯損失最大
洛杉磯鑽石獅子會和平海報賽 童智祺奪一等獎

洛杉磯鑽石獅子會和平海報賽 童智祺奪一等獎
LAX危險品洩漏 3人微恙 1命危

LAX危險品洩漏 3人微恙 1命危
2兒目睹 洛縣男燒死妻 一級謀殺罪成立

2兒目睹 洛縣男燒死妻 一級謀殺罪成立

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
台灣遊客陳先生及同伴遭加拿大海關沒收17萬，並拘留4天。（圖：受訪人提供）

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

2022-10-28 02:20
洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

2022-10-27 17:47
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
有地產專家形容，似有看不見的手，正在偷偷佈局海外資產。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中國人「潤」南加？大批人民幣抄底豪宅

2022-10-28 14:41
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危
梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去