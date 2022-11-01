洛縣當局在1動物收留所救出數百隻動物 生活環境不人道

部分動物收留機構違規運作被查。（資料圖）

據媒體10月31日報導，南加洛杉磯 縣動物保護控制服務局（Los Angeles County Department of Animal Care and Control），日前在羚羊谷（Antelope Valley）一個動物收容設施救出近240隻動物，其中六隻已經死亡。

據報導，這次拯救行動在10月26日，位於洛縣 屬地小石頭社區（Littlerock）的一個動物收留設施。官方說，因動物收留設施違規，收留動物數量超過限制，而且無法提供適當醫療照顧。據官方資訊，經查實，該設施存在不人道的動物生活環境，且提供的醫療照顧也沒有合法獸醫。

獲救動物包括195隻貓和43隻狗，已分送至洛縣動物保護控制服務局管轄的七個動物收留中心。縣府正在對被檢查的動物收留設施進一步調查，並著手向洛縣地檢署提供詳盡報告，以備提起訴訟。並強調動物收留設施應該為動物提供基本需要，以維持住宿和營養等基本健康需求。

該局主管瑪耶達（Marcia Mayeda）表示，地方及州法規均要求動物收留設施須提供收留動物安全和人道的照顧。該機構也一直致力於保護動物提供所需照顧。

洛杉磯縣府提醒居民，一旦發現可疑忽視照顧動物的案件，立即報案，可致電310－523－9566。