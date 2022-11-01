洛縣女子在自己車中被男友槍殺 嫌犯自首

女子10月31日在自己的車中被男友槍殺，嫌犯作案後自首。（Unsplash.com）

南加洛杉磯 縣長堤 （Long Beach）10月31日（周一）發生一起槍擊 案件，一名女子在自己的車中被男友槍殺，當場宣布死亡。嫌犯作案後自首，現因謀殺罪被起訴。

長堤警察局表示，槍擊事件發生在31日早上 7 時 50 分左右，案發地點位於東沃德洛路（East Wardlow Road）700 街區，案發時，一名 36 歲的女子被男友開槍打死。

警方當時接到報案稱一名女子在車內流血，到達現場時，他們發現被害女子席爾瓦（Adriana Silva）的上半身有槍傷。長堤消防局的急救人員向席爾瓦提供醫療救助，但後來她在現場被宣布死亡。

經過調查，兇殺案偵探得知席爾瓦當天上班後遇到維達爾（Jose Luis Vidal），後者上了她的車。調查人員在新聞稿中表示，席爾瓦和 47 歲的維達爾正在約會，兩人最近在處理彼此的關係上遇到一些問題。

警方表示，嫌疑人維達爾在車中開槍打死女友維達爾，隨後他乘坐另一輛車逃離現場，並開車前往派拉蒙市（Paramount），最後在洛杉磯縣警察局的派拉蒙分局自首。這位 47 歲的男子目前因一項謀殺罪被起訴，保釋金 200 萬元。嫌犯究竟為何殺害女友，槍擊動機的調查正在進行中。

任何有此案件信息的人，請聯繫兇殺案偵探 Michael Hutchinson 或 Lisette Temblador，電話562-570-7244；匿名提示可以通過洛杉磯滅罪熱線 800-222-8477 ，或在洛杉磯滅罪熱線在線獲取。