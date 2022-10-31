萬聖節中國海外留學生惡搞打扮 用「幽默」挑戰靜默

裝扮成「蓮花清瘟膠囊」的抗議者。（圖源Instagram：Citizens Daily CN）

在萬聖節 看見什麼樣的裝扮都不足為奇，但在2022年裝扮成「核酸工作站」、「健康寶二維碼」、「大白」等等卻意義深長。這看似惡搞的打扮背後，是許多追求民主的中國年輕人在勇敢的表達他們的憤怒和訴求。

自10月13日在北京四通橋發生彭載舟抗議事件後，世界各地湧出許多和彭載舟有相似理想的華人，用各式各樣的方式表達態度和訴求，以互相支援並希望引起更多人注意。這些抗議人士以年輕人為主，尤其是在海外的中國留學生 。他們從在互聯網上發聲開始，到靜靜地在校園和城市的各個角落貼海報，並開始逐漸走上街頭遊行 ，讓世界感受到他們真實的存在和力量。

時值萬聖節，一些民主青年或自發或參與組織，決定打扮成中國治理疫情期間的一些標誌性角色和物件，用「幽默」結構極權。在被上傳到社媒平臺的圖片裡可以看到，有人身穿顯示核酸結果為陽性的二維碼，並備註是「萬聖節最恐怖鬼服」；有人打扮成全副武裝的「大白」，手持巨大的棉籤，故作捅喉嚨的姿勢；有人裝扮成「蓮花清瘟膠囊」，在疫情期間被搶購一空的「神藥」。10月31日晚在紐約還會有一場盛大的「大白」萬聖節遊行。

有參與貼海報和裝扮遊行的留學生表示，其實一直想為自己的理想做些實踐，但還在國內時，覺得過於冒險，害怕還沒發聲就先被匿跡。但人在海外，有了更多的同盟和渠道，也有了更多的勇氣。不過，該學生還是會擔心被監控和舉報，所以參與活動的全過程都十分小心。值得一提的是，並非所有的發聲都來自海外，照片裡部分喬裝的人仍身在國內。這些人冒著更大的風險，走上街頭展示訴求，不乏有人當場被警察帶走拘留。

在洛杉磯，在華人區，也能看到對這系列民主活動的響應。幾乎各所大學的校園裡，都有人孜孜不倦在貼宣傳海報和標語，即便會立馬被「小粉紅」撕毀。聖蓋博市全統廣場附近，也能看到海報和圍觀群眾。