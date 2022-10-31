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南加商家黑五價格戰已悄然開打 買這些折扣較大

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
各地超市黑色星期五促銷戰已經開打，黑五當天部分商品還有更大折扣。（記者啟鉻／攝影）
各地超市黑色星期五促銷戰已經開打，黑五當天部分商品還有更大折扣。（記者啟鉻／攝影）

雖然距離今年的黑色星期五（Black Friday）購物節還有近一個月，但無論是南家各大實體超市及網上銷售，價格戰已經開打。雖然一些家用電器、電腦、家居用品已經提供較大的折扣優惠，但消費專家建議，更大優惠或待黑色星期五當天。也有實體店工作人員表示，部分電器、兒童玩具及工具等，會有進一步提供折扣優惠機會。

南加聖谷東區Hobby Lobby居家裝飾連鎖店，銷售聖誕節裝飾商品，多數提供五折優惠，有的提供66%折扣，其它部分商品提供25%至40%優惠。由於鄰近感恩節、聖誕節，吸引不少消費者購買。服裝零售連鎖百貨，也提供30%至40%，甚至五折、六折優惠。

相對於實體店提供服裝、裝飾用品較多折扣優惠，家電及電子工具零售連鎖超市百思買（Best Buy）顯然還未提供更多折扣優惠促銷。工作人員表示，已開始黑色星期五早期促銷，但或許部分商品更大折扣在黑色星期五當天出現。沃爾瑪超市也是如此，似乎家電商品區還是顯得相對平靜些。

網上黑色星期五價格戰顯得更為激烈。各大零售連鎖超市網上銷售，即百思買、標的百貨、好市多、沃爾瑪、LOWE'S、梅西百貨、KOHL'S等都已經推出黑五折扣。標的百貨（Target）部分商品提供30%至50%優惠，原價近830元一款電腦，黑五價格近590元，優惠近30%。百思買一款藍芽揚聲器，原價近百元，黑五價格近70元，可節省約30元。目前從市場看，無論實體店還是網上銷售，絕大多數都公布了黑五商品折扣優惠。但消費專家認為，部分商品在黑五當天還會提供更大折扣優惠。

這些商品包括：電視、電腦、電玩商品、耳機及其它電子產品，如果自己喜歡的服裝還沒有買，這時就應該直接購買中意品牌服裝，還有兒童玩具。專家表示，消費者一定要有一個預先規畫，做好預算。

消費專家也提醒，消費者要注意商店購物促銷政策，比如在什麼時候購物，價格比較政策有效。還有就是購物要控制慾望，勿要超過預算。

黑色星期五 黑五 聖誕節

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