洛杉磯國際機場危險品洩漏 4人接受治療 1人情況危急

至少四人接受治療，其中一人處於危急狀態。（abc7）

洛杉磯國際機場 （LAX ）10月31日（周一）早上發生二氧化碳（Carbon Dioxide）洩漏事件，至少有四人接受治療，其中一人處於危急狀態，被發現時已沒有脈搏跳動，也沒有呼吸。

根據洛杉磯消防局的新聞警報，這起事件發生在31日早上7時左右，具體地點位於LAX的八號航站樓行李區附近。據稱，在二氧化碳洩漏前，有人聽到機場的雜物間內傳來爆裂聲。

四名受傷的患者均為雜物間的工作人員，三男一女，當時他們正在房間內或附近。其中三名患者，因輕微不適在現場接受治療，第四名患者，據說是一名 50 多歲的男子，在雜物間內被發現時已沒有脈搏跳動，也沒有呼吸，醫護人員對他進行了心肺復甦術。消防部門說，這名男子之後很快被送往地區醫院，他的病情在抵達醫院後被更新為處於危急狀態。

據消防部門稱，事故發生時，儘管多達 100 人不得不離開八號航站樓，但沒有乘客直接受到影響。官員表示，發生洩漏事故的雜物間距離八號航站樓的行李區超過 200 呎。

消防部門危險品小組被派往機場調查這起危險品洩漏事件，根據31日上午 8 時 45 分的最新消息，房間裡只剩下微量的二氧化碳殘留物。