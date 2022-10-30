好市多雞肉餅被召回 裡面可能有塑料碎片
民眾最近如果在好市多（Costco）購買過雞胸肉餅，應該趕緊檢查冰箱，因為有一款其出售的雞胸肉餅，可能有嵌入堅硬的塑料片而正在被召回。
福斯特農場（Foster Farms）正在召回約14萬8000磅冷凍雞胸肉餅，這些肉餅已被運往加州、亞利桑納州（Arizona）、科羅拉多州（Colorado）、猶他州（Utah）和華盛頓州（Washington）的好市多配送中心。當局指出，除了這些州之外，這款產品可能已在其他州的好市多賣場出售。
根據美國農業部 (USDA) 的說法，這款雞肉餅可能被一些「異物，特別是堅硬的透明塑料碎片」污染。據悉，該產品以塑料袋包裝，重量80 盎司，內裝有 20 塊雞肉，上面寫著「雞肉餅麵包，雞胸肉餅配肋骨肉」（Chicken Patties Breaded, Chicken Breast Patties with Rib Meat），產品有效期為 2023 年 8 月 11 日。
另外，食品包裝上的企業編號是P-33901，包裝背面的批號是3*2223**，條形碼下方的號碼是7527899724。
官員們表示，曾有顧客在好市多購買這款雞胸肉餅，並在完全煮熟的雞胸肉餅內發現了硬質透明塑料碎片。到目前為止，尚沒有人員受傷報告，但生產廠家認為塑料碎片可能很鋒利，會造成傷害，因此決定全面召回。
當局建議已購買這款雞胸肉餅的民眾，應立即處理該商品或將其退回原購買地點。有疑問者可以撥打福斯特農場消費者熱線 1-800-338-8051，或發送電子郵件至 [email protected]。
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