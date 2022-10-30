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橙縣兒童醫院呼吸道感染病例激增 當局籲家長注意防範

記者蕭迪玉/聖塔安那市訊
橙縣兒童醫院呼吸道感染病例激增，橙縣衛生局呼籲家長注意防範，並儘快接種新冠病毒及流感病毒疫苗。（示意圖，Unsplash.com）
橙縣兒童醫院呼吸道感染病例激增，橙縣衛生局呼籲家長注意防範，並儘快接種新冠病毒及流感病毒疫苗。（示意圖，Unsplash.com）

由於橙縣兒童住院、急診就醫案例激增，橙縣衛生局呼籲家長注意防範，並儘快接種新冠病毒及流感病毒疫苗

橙縣衛生局醫療主任Regina Chinsio-Kwong表示，呼吸道合胞病毒(Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV)感染案件激增，已使兒童醫院收容及治療患者數量達到極限。RSV通常對幼兒及兒童造成的影響較嚴重，衛生局提醒民眾加強防範，特別是兒童聚集的場所。如果家裡幼兒出現呼吸困難、脫水、發高燒等症狀，應立即打電話給醫師或是醫院，尋求減輕症狀的方法。

橙縣衛生局提供建議，若家中有幼兒感染呼吸道病毒感染，即使新冠病毒測試為陰性，家長或照顧者應將兒童留在家裡，不要送去托兒所。

呼吸道合胞病毒感染常發生於秋、冬季，健康的成人或兒童感染後，症狀較輕，類似普通感冒，但是一歲以下幼兒感染後可能併發支氣管炎及肺炎，也常引發兒童、老人及慢性病患者更嚴重的併發症。美國五歲以下的兒童中，每年約5萬8000人因RSV感染而住院，導致100到500人死亡，65歲以上的成人中，每年因RSV住院的多達17萬7000人，其中1 萬4000人因而致命。

橙縣 併發症 疫苗

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