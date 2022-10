華人抗議朴銀珠「抺紅」競選 兩造互嗆場面火爆

美國華人聯合會(UCA)會長薛海培(左)與聖蓋博市長丁言愉。(本報記者/攝影)

亞太裔社團人士29日聚集橙縣普安那公園(Buena Park)國會議員候選人朴銀珠(Michelle Park Steel)辦公室外,抗議她「抹紅」華裔競爭對手,描述成「中國的選擇陳介飛(Jay Chen)」。當天現場也聚集了朴銀珠的支持者,雙方朝對方互吐口水,大喊抗議口號,差點升級為肢體衝突。

影音:本報記者

當天上午11時,反對朴銀珠競選廣告的亞裔團體在公路邊聚集,他們大多數為華人 ,也有少數東南亞裔人。他們舉著「朴銀珠辭職」,「團結社區」、「停止仇亞」、「朴銀珠道歉」等標語,對往來車輛進行展示。而朴銀珠的支持者則在朴銀珠競選辦公室門口舉著標語,喊著口號。

雙方起先相隔約30米沒有衝突,但亞裔團體繞廣場遊行 ,走至朴銀珠競選辦公室門前時,雙方團體爆發了口水戰。反朴銀珠的民眾高喊「Shame on you」(無恥),並稱其中支持朴銀珠的華人為「叛徒」。支持朴銀珠的民眾高喊「走開」(Get out of here)。雙方一度離得很近,幸虧有保安從之調和,才沒有升級為肢體衝突。

朴銀珠與陳介飛為加州45區國會眾議員候選人,兩人分別屬於共和黨和民主黨,今年初選得票率非常接近。近日,朴銀珠競選團隊在選區大街上掛出廣告牌,稱陳介飛是「中國的選擇」(China’s Choice),並列出他三大「罪狀」,包括投票支持中共資助的「孔子學院」;花費數千元前往中國旅行;聯邦選舉委員會投訴陳介飛的一個主要捐助者來自中國大陸。

美國華人政治聯盟(IAPAC)主席盧春雨說,在IAPAC22年歷史裡,支持過眾多亞裔民選官員,但從未見過如此卑劣的競爭手段。他說,決不允許一個政客破壞亞裔兄弟姐妹間的團結,不會容忍任何仇亞行為。

當天的抗議活動上,多個亞裔團體和社區領袖斥責朴銀珠團隊的「抹紅」對手的拉票方式。美國華人聯合會(UCA)會長薛海培特意從華盛頓特區前來參加抗議活動。他說,看到許多朋友寄來的廣告後非常氣憤,他斥責廣告甚至與事實不沾邊。薛海培說,「你可以挑戰他(陳介飛),讓他說清楚與孔子學院的關係,但是廣告中所謂的他與共產黨的關係是無稽之談。」他表示這種「抹紅」的麥卡錫主義宣傳手法,在未來幾年是很危險的,一定要在現在萌芽時候掐斷,因為對未來亞裔從政危害很大。

聖蓋博(San Gabriel)市長丁言愉(Tony Ding)也到場抗議朴銀珠團隊「抹紅」的競選行為。他說,「太過分了,已經超出正常競選的範圍。」他說,按照這種邏輯,任何出生在中國,家人在中國的華人,都不能參政了。他將這種行為比作文化大革命,稱這是無證據地指責他人,「抹紅」他人的行為。丁言愉說,亞裔應該團結,不應該割裂。