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網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

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網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

記者劉子為／洛杉磯即時報導
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

近日，一段馮小剛夫婦在其位於洛杉磯的豪宅門口送客的影片在網路瘋傳，影片配字「大導演定居洛杉磯」，引起網友對馮小剛一家是否已經「潤」美國的激烈討論。

影音：抖音和微博，後製：記者劉子為

根據影片所顯示，馮小剛和妻子徐帆站在一棟豪宅門口，身旁是一輛路虎(Land Rover)，兩人說著中文送別友人，並擁抱友人。視頻中還出現了二人的女兒徐朵，一家人穿著都十分居家。

隨後，有網友扒出馮小剛微博已清空，結合視頻內容和馮小剛之前對於中國影視審查制度的批判言論，不少網友都認為馮小剛一家已經移民洛杉磯，變成美國人。

然而，一位知情人士表示，僅憑一視頻就說是移民過於草率。馮小剛在洛杉磯的豪宅早已購買，每年都會去住一段時間。且夫婦二人馬上還要回國參加11月金雞獎典禮，徐帆在中國還有片約，不可能在這個時間點「潤」。

至於網友所說的清空微博，馮小剛早在范冰冰事件後就將微博設置了半年可見，之後很少發微博，所以微博內容空空如也，卻並非是他為「潤」而臨時刪除的。

根據調查，馮小剛太太徐帆的資料仍在北京人藝官網，即說明其事業編制應該仍在人藝。北京人藝是中共北京市委直屬正廳級事業單位，側面證明徐帆仍是身居要職的「公務員」。

不過，無論馮小剛一家是否已經移民，其卻早有在美國生活的打算。馮小剛早年拍攝的電影「不見不散」就在洛杉磯取景，該影片中已可見其對美國社會的嚮往。隨後，馮小剛又於在2014年和2018年在洛杉磯購買了兩處豪宅，每年都會來居住一段時間。

有人分析，馮小剛可能是綠卡持有者，既能在中國繼續工作和賺錢，也為隨時「潤」留好了後路。

當下「潤」已成為中國熱潮，特別是對於中國的文娛影視工作者而言，很多都在感慨文娛創作環境的艱難，紛紛尋求出路。

知情人士談馮小剛「潤」美（圖源微博）
知情人士談馮小剛「潤」美（圖源微博）

洛杉磯 微博 北京

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