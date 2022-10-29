家暴新形式：騷擾短信監控手機散播不雅照
家暴有多種形式，除了人體傷害，還有對經濟、情緒、法律身份的操控。在後疫情時代，利用網絡科技施暴也變得普遍。研究表明，約有57%的加州居民曾受遭遇家庭暴力。
少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）10月28日線上講座，探討家暴的多種形式和應對措施，包括有色人種、移民女性更易被虐待，應該如何求助。
洛市檢察官辦公室家暴政策項目主任達萬（Pallavi Dhawan）強調，家暴不局限於肢體暴力，強制性掌控即為家暴。在經濟地位處於弱勢的一方更容易遭受家暴，通常是女性，尤其是有色人種和移民女性。這些受害者往往不會選擇求助，或因為文化障礙、系統性種族歧視、害怕被污名化、害怕被驅逐出境等，施暴者往往利用受害者的恐懼心理，控制她們的經濟、情緒、身份等。
達萬近期組織起草了州法，完善了對家暴的定義，將孤立、剝奪資源、控制情緒也歸入家暴。她表示，目前很多家暴受害者能得到的唯一法律援助是禁令，但是不夠，還需要從法律和政策層面，提供更多財務、住房、安全等方面的實際性援助，並幫助受害者洗去污名。
藍頓基金公關專員萊恩（Jenna Lane）引用數據表示，不能忽略家暴的多樣性和普遍性。家暴是一個循環，很多施暴者也曾是家暴的受害者，需要從根源上解決問題，但目前仍道阻且長。首先數據仍有缺失，很多家暴事件並未到記錄。其次，在部分文化和社區裡，家暴還沒有被視為一個問題。萊恩表示，需要針對不同社區的情況制定解決方案。
奧爾森（Erica Olsen）是美國終止家暴「安全網」（Safety Net Project）項目主任，她主要探討了當下科技在家暴中的角色。很多施暴者會以網絡為工具，比如發送騷擾短信、監控他人手機、散播不雅照等。但是，受害者也可以利用網絡進行維權和伸張正義。
美國家暴和性暴力中心主席塔可（Deborah Tucker）表示，她參與起草了「防範施暴婦女法案」（Violence Against Women Act），並一直在協助修訂。「我在德州和議會打交道時說，如果我們想預防各種殘忍的暴力，應該首先停止家暴，因為有內在關聯的，」塔可樂見更多人開始重視家暴問題，加入制止家暴的領域，減少和預防家暴。
會上，專家們推薦了有關預防和應對家暴的資源：國家家暴援助熱線（7天24小時在線）： 1-800-799-SAFE (7233) 也可登陸網站www.thehotline.org；家暴無家可歸者專線：https://laist.com/pushed-out；遭受性別暴力的移民受害者可求助：https://www.tahirih.org；預防和應對網絡科技暴力網站：https://www.techsafety.org；藍頓基金資源清單：https://blueshieldcafoundation.org/resources/collections/domestic-violence-california-resources-for-survivors-advocates-and-allies；各州家暴數據統計和家暴相關法律：https://ncadv.org/statistics
上一則
著名影星楊群 今奉安靈骨塔長眠玫瑰崗
下一則
FB留言