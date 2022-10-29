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期中選舉洛杉磯縣萬全準備 640個投票中心今起開放

記者丁曙╱洛杉磯即時報導
設於阿罕布拉市的投票中心全部採用觸摸式電子投票機。（記者丁曙／攝影）
設於阿罕布拉市的投票中心全部採用觸摸式電子投票機。（記者丁曙／攝影）

2022年11月8日期中選舉即將來臨，洛杉磯縣選務局（RR / CC）公布了最新選務資料，今年洛杉磯縣登記選民超過561.5萬人，其中亞裔37萬3078人占15.6%；選民可以透過郵寄投票（Vote-by-Mail）或親自（in-person）投票行使公民權利，選務局已做好充分準備， 640個投票中心29日開放，確保投票作業順利進行。

為確保期中選舉投票順利進行，洛杉磯縣選務局制定了完善的作業計劃，自10月6日開始向所有登記選民寄出選票。選務局提供的郵寄投票資料袋，包括選票、回郵信封、保密套和「我已投票」（I voted）貼紙。同時為了分流選舉日的投票人潮，從10月上旬開始，選務局已開放了早期投票（Early Voting），並通過文本、電郵或語音發送相關通知。有多種簡便的返回選票的選項：郵寄返回，無需郵費；使用遍佈洛縣的400個選票回收箱（Ballot Drop Box）。

從10月29日開始，選民可以去任何投票中心交還選票或者現場投票。中心開放時間是10月29日至11月7日：上午10時至晚 7時；選舉日11月8日：上午7時至晚上8時。

洛縣選務局局長羅根（Dean C. Logan）指出，11月8日是一個至關重要的選舉日，洛縣選務局印製的選票，包括下屆加州正副州長、聯邦參眾議員、加州參眾議員、洛杉磯縣警察局長、估值官、高院法官、地方城市議員、學區教委、水區理事等，共計有340個公職和984位候選人，還有七項加州公投案、兩項洛杉磯縣提案、82項地方城市和學區提案。

本次選舉受到2020全國人口普查和選區重劃的影響，一些選民可能在新的聯邦國會和加州參眾議會、州稅務委員會等選區，投票選舉公職參選人。

洛杉磯縣人口最新統計，拉丁裔49.1%排第一，白人25.3%居第二，亞太裔15.6%佔第三。為了方便英語能力不足的新選民，洛縣選務局依據選民申請，提供了12種非英語版選務手冊，其中，西語版25萬4413冊，中文版4萬8545冊，還有韓文版、菲律賓文版等，合計37萬3078冊。

今年期中選舉，洛杉磯選務局將全縣劃分為3680個選務區（Election Precincts），設置了640個投票中心，874個郵寄投票區，動員工作人員1萬3000人，成立票務組861個，編制專項預算開支近8200萬元。

洛杉磯縣選務局發出郵寄選票和設置選票回收箱。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣選務局發出郵寄選票和設置選票回收箱。（記者丁曙／攝影）

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