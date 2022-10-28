色男跟入公寓上下其手 女子尖叫鄰居救援

嫌疑男子體貌特徵十分清晰，他按電梯開關企圖逃離。（KTLA5）

本月早些時候，南加 一名男子尾隨女性進入公寓樓，並對她實施性侵 犯，期間搧被害人巴掌，並試圖摀住她的嘴巴不嚷對方尖叫，在遭到反抗後倉惶逃離現場，視頻記錄了案發的一些場景。警方日前證實，嫌疑男子已被捕。

（視頻來源：洛市警局/記者邵敏後製）

洛杉磯市警察 局（LAPD）警官 Cervantes 10月27日（周四）證實，這名涉嫌性侵的男子已被拘留，但警方尚未公佈嫌犯的姓名，也沒有提供進一步的細節。

據悉，這起性侵案件發生在10 月 9 日晚上 8 時左右，案發地點位於洛市迴聲公園（ Echo Park）的一幢公寓樓。警方日前公佈的一段視頻顯示，一名西裔男子一邊看手機一邊尾隨女子，他堂而皇之地進入公寓大樓後，曾和其他兩名居民迎面相遇，男子繼續推門闖入女子家中。

案發過程中，嫌犯將女子壓在地上，同時對被害人的私處上下其手，期間還搧受害人巴掌，試圖摀住她的嘴以防尖叫。受害女子奮力抵抗，將嫌犯踢開，並大聲呼救，嫌犯隨後逃離案發現場。

根據相關報導，被害女子曾試圖爬到公寓門口，在嫌疑人離開前再次尖叫求救，住在附近的幾名鄰居聽到叫聲後跑出房門，並在嫌犯離開大樓時跟隨他，但嫌犯出示一把刀威脅逼退他們。其中一名鄰居記錄了嫌疑男子逃離現場的視頻，畫面中，男子體貌特徵清晰可見，他驚慌失措地按電梯企圖逃之夭夭。