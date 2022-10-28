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汽車轉圈霸佔街頭 圍觀起哄噴火助興

記者趙健／洛杉磯即時報導
27日晚在聖塔菲泉市舉行的「街頭霸佔」集會。（KTLA）
27日晚在聖塔菲泉市舉行的「街頭霸佔」集會。（KTLA）

汽車轉圈霸佔街頭（ Street Takeover）活動受到年輕人追捧，南加地區27日晚驅散了至少三起街頭鬧劇，現場甚至有人使用噴火槍「助興」。

影音:綜合；後製:記者趙健

從視頻可以看出，在洛縣聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）十字路口舉行的「街頭霸佔」集會，有多輛汽車在路口正中心急速繞圈原地「漂移」，輪胎與地面過度摩擦，「燒胎」效果在夜色中揚起陣陣煙霧，車輪劃過的地面留下黑色剎車印記。狂歡的觀眾圍堵路口，有人還點燃了噴火槍，場面嘈雜混亂。

據洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）表示，這場「街頭霸佔」集會在25分鐘後被警方驅散，沒有人員傷亡。當晚同樣的「街頭霸佔」集會同時還在橙縣的普安那公園（Buena Park）和西敏市（Westminster）上演。

據洛縣警局與加州公路巡警局統計，截至8月，今年已有近600人因「街頭霸佔」被捕，洛市警局在這些活動中發出2000分罰單，扣押439輛車。

針對南加日益興起的非法「街頭霸佔」，加州公路巡警局（CHP）和洛縣及洛市警局均表示，目前缺乏足夠人力處理此類案件，同時，並不鼓勵相關執法單位在道路上追逐嫌犯。

洛縣 加州 南加

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