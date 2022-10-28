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山獅闖洛杉磯居民區 漁獵局麻醉槍擒獲放生

記者 陳懿/即時報導
布倫特伍德高球場附近出現成年山獅，被加州漁獵局保育員抓捕落網。（圖片來源：Whildlife House）
布倫特伍德高球場附近出現成年山獅，被加州漁獵局保育員抓捕落網。（圖片來源：Whildlife House）

洛杉磯縣布倫特伍德（Brentwood）居民區，27日在出現一隻成年的雄性山獅，附近的小學緊急封鎖，加州魚獵局展開緊急搜捕，發射麻醉槍抓獲後，再放生回歸出林大自然。

影音：wildlife house，後製：記者陳懿

警方表示早上10點左右，獲悉在布倫特伍德高爾夫球俱樂部附近，有一隻野生山獅躲在樹叢中，立即封鎖附近區域及學校。經過數小時追捕，直至下午四點，野生動物保育員發射麻醉槍，終於將山獅緝捕。

據加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）表示，被麻醉的山獅已轉移至附近最適合山獅居住的野生環境。

其實，這頭山獅已多次在該區域出現，有人透過家中監視器看到山獅在自家大門前「照鏡子」，隨後又跳上圍欄散步離去。

有一位居民親眼目睹山獅從車道跳進自家後院，接著跑進附近的樹叢，他用手機拍下一幕。日前，還有還有人拍到山獅嗜吃鹿肉的畫面。但目前還不確定，這些影片拍到的山獅，是否與27日捕抓到的山獅同一隻。

生物多元中心（Center for Biological Diversity）專家蒂芬尼雅珀（TIiffany Yap）表示，許多人看到山獅會很害怕，其實更害怕的還是這些野生山獅，牠們因為原本的棲息地被道路開發和商業發展破壞，不得不另尋生活住所。

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