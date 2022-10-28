萬聖節那裡玩 南加三城全美最佳前十

南加州三個城市躋身全美慶祝萬聖節最佳地點前十名。（記者邵敏／攝影）

加州 人喜歡過萬聖節 ，根據一項新的研究，加州有幾個城市被認為是全美慶祝這個節日的最佳地點之一。其中南加州聖地牙哥的丘拉維斯塔市（Chula Vista）、內陸芳塔那市（Fontana)和莫瑞諾谷市（Moreno Valley）進入最佳地點前十名。

位居全美榜首的是內華達州的兩個城市，北拉斯維加斯（North Las Vegas）和韓德森市（Henderson），聖地牙哥大都市區第二大城市丘拉維斯塔是加州排名最高的城市，位居全國第四。

此外，大洛杉磯地區共有九個城市入選，它們分別是芳塔那、莫瑞諾谷、爾灣（Irvine）、安大略（Ontario）、庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）河濱（Riverside）、奧克斯那（Oxnard）、聖塔克拉利塔（Santa Clarita） 和安納罕市（Anaheim）均進入前 35 名。

此項研究由消費金融信息在線中心 SmartAsset 進行，該網站比較全國 146 個城市，並根據各種標準對它們進行評分，包括家庭友好度、安全性、天氣和節日氣氛等。其中城市天氣溫度、犯罪率、甚至糖果店的集中度等因素都在排名中發揮了作用。加州因其得天獨厚的好天氣、以及一些便利設施的推動，讓許多城市位居前列。

以下是 SmartAsset 得出的最適合慶祝萬聖節的一些城市的列表。北拉斯維加斯位居第一，家庭友善指數 81.87，安全指數88.78，萬聖節天氣指數82.95，萬聖節節日指數98.89，平均指數88.12；韓德森市位居第二，家庭友善指數70.25，安全指數100，萬聖節天氣指數82.95，萬聖節節日指數98.89，平均指數88.02；丘拉維斯塔位居第四，家庭友善指數66.01，安全指數70.79，萬聖節天氣指數94.19，萬聖節節日指數73.33，平均指數76.08。

內陸芳塔那市位居第五，家庭友善指數90.37，安全指數59.38，萬聖節天氣指數87.21，萬聖節節日指數66.67，平均指數75.91；莫瑞諾谷市位居第8名，家庭友善指數81.30，安全指數51.26，萬聖節天氣指數87.21，萬聖節節日指數77.04，平均指數74.20；爾灣位居第11名，家庭友善指數66.57，安全指數81.62，萬聖節天氣指數87.21，萬聖節節日指數51.11，平均指數71.63。