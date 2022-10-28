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南加華人29日抗議朴銀珠Michelle Steel「抹紅」競選

本報訊
韓裔國會議員朴銀珠Michelle Park Steel。(GettyImages)
韓裔國會議員朴銀珠Michelle Park Steel。(GettyImages)

本報訊

南加州亞太裔(AAPI)社區領袖將組織一場針對韓裔國會議員候選人朴銀珠(Michelle Park Steel)的抗議活動暨新聞發布會，時間是10月29日(本週六)上午11點，地點：7700 Orangethorpe Ave, Suite 8, Buena Park, CA 90621。

組織者將在眾議員朴銀珠的競選辦公室前，向當地媒體和加州國會第45選區選民揭發朴銀珠針對華裔國會候選人陳介飛(Jay Chen)令人憤慨的「抹紅」競選手法，朴銀珠的「抹紅」說法和言論深深地傷害了南加以及全美各地亞太裔社區的選民。

朴銀珠的「抹紅」競選廣告破壞了原本和諧的南加州亞太裔社區之間的關係，甚至會引發族裔之間的仇恨和潛在的衝突。在「反亞裔仇恨」依然猖獗之際，這種「抹紅」手法更加強化了仇外心理，即亞裔永遠是外來人。我們堅決反對朴銀珠把國會候選人陳介飛——一位榮獲勳章的美軍海軍預備役少校軍官、一名伊拉克戰爭的老兵、一名受人尊重的亞太裔社區領袖——「抹紅」成為「共產主義中國的選擇」。

朴銀珠採用的麥卡錫主義策略和骯髒的「抹紅」手法是亞太裔社區完全不能接受的。因此，南加州亞太裔社區必須以最強烈的措辭加以制止和譴責。

美國華人政治聯盟主席(IAPAC)盧春雨說，「該南加社團源於越柬寮華人政治聯盟，過去22年裡，我們在南加背書支持過數百位各族裔、各黨派的候選人，從未看到過如此低惡劣的仇恨競選言論。我們南加的亞太裔社區一直在相互支持和提攜。我們不會允許朴銀珠無端煽動仇恨的選舉手段破壞我們亞裔社區兄弟姐妹之間的團結。」

美國華人聯合會會長薛海培說，「這絕對是麥卡錫主義的死灰復燃。而且，這次對我們造成傷害的人也是一位亞裔，這令我們更加難過和憤慨。如果朴銀珠能把陳介飛這樣令人尊重的海軍預備役軍官和社區領袖抹黑成美國叛徒，那麼，在未來華裔社區中，還有誰能保證在競選公職時不會受到類似攻擊呢？我們必須要制止朴銀珠骯髒的競選手法！」

南加 加州 亞裔

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