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數百萬人觀看的洛縣直播賭局 前雇員被懷疑裏應外合

本報訊
「哈斯樂賭場直播（Hustler Casino Live ）」的一名前僱員，24歲的Bryan Sagbigsal被控上個月從一名撲克玩家那裡偷走了1萬5000元籌碼，面臨被捕。（ www.hustlercasino.com）
「哈斯樂賭場直播（Hustler Casino Live ）」的一名前僱員，24歲的Bryan Sagbigsal被控上個月從一名撲克玩家那裡偷走了1萬5000元籌碼，面臨被捕。（ www.hustlercasino.com）

洛杉磯縣嘉甸納（Gardena）警察局10月26日試圖逮捕「哈斯樂賭場直播（ Hustler Casino Live ）」的一名前雇員未果，24歲的Bryan Sagbigsal被指控上個月從一名撲克玩家那裡偷走了1萬5000元籌碼。Sagbigsal一度並被懷疑和那名撲克玩家有關係，兩人被認為裏應外合。但那名姓氏看來像是華人的玩家否認，並經過測謊器測試，顯示這位玩家沒有說謊。

負責本案調查的警探Hugo Gualotuna27日表示，警方26日以涉嫌盜竊罪對Sagbigsal實施逮捕，但當天上午7點開始前往其女友父親位於長堤的家中搜尋卻沒有結果。警方之前認為Sagbigsal在該址居住，但屋主表示，兩周前他們已讓Sagbigsal離開。目前Sagbigsal手機也無人接聽。

頂級撲克職業選手Garrett Adelstein在9月29日的YouTube撲克節目中，指控另一名玩家作弊，在賭場內部調查中，被指控的玩家涉嫌盜竊三枚5000元的籌碼。在當天的節目中，Adelstein輸給高額撲克界的新人Robbi Jade Lew共26萬9000元。 Lew當時採用不尋常玩法，她稱Adelstein用梅花J和紅桃四下注全押，給了她贏得一場不太可能的勝利機會。相關視頻的觀看到目前為止已達數百萬次。

High Stakes Poker Productions擁有「「哈斯樂賭場直播」，每週五天從嘉甸納賭場直播。糾紛發生後很快進入調查程序。Adelstein聲稱Lew在 賭局中的表現和行為表明，當時有一個甚至更多的同謀爲其提供信息。Lew一再否認作弊，稱儘管她誤讀自己的牌，但仍戰勝對手。

10月6日，該公司發布了第一個調查結果，稱對其遊戲視頻的回顧顯示，擔任製作員的Sagbigsal，在拍攝控制室訪問了選手的底牌信息，而直播結束後離開時，Sagbigsal從Lew的籌碼中拿走了1萬5000元。

而當被告知籌碼丟失時，Lew卻拒絕提出指控。Lew也決定不向警方報案，導致一些人懷疑Lew和Sagbigsal合作，但她否認這一點。

Lew稍後在推特上說，她與Sagbigsal沒有任何關係；她說，是一個不認識的人偷走了籌碼。在後續的推文中，她說她已經改變主意，將起訴小偷。

目前本案已送到洛杉磯縣地方檢察官辦公室。 Gualotuna警探表示，檢察官可能需要幾個月的時間來決定是否提出指控。

撲克界的新人Robbi Jade Lew。（Hustler Casino Liv...
撲克界的新人Robbi Jade Lew。（Hustler Casino Live推特）

洛杉磯 檢察官 警察

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