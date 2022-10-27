我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GDP推升道指 Meta拉低那指

在好市多買輪胎 除了便宜還有這4個好處

年長者家庭安全裝修不可少 這些設備能降低意外發生

記者啟鉻╱洛杉磯即時報導
衛浴間為年長者加裝兩側把手，可保持平衡。（劉女士提供）
衛浴間為年長者加裝兩側把手，可保持平衡。（劉女士提供）

人們常有這樣的觀念，無論社會多複雜，相對來說在家裡是最安全的。實際上若家裡設施安排不當，尤其年長者若有健康問題，就可能造成傷害，甚至危害生命。專家提醒，年長者應在室內外加裝有針對性的安全設施，防止意外發生。也建議年輕人留意相關事項，為年長父母做些必要的安全防備。

AARP資深項目專員史東（Rachel Stone）對年長者居家設施安全，提出諸多建議。她說，可以對住宅室內外安全設施加以改造，讓居家更安全；安全改造支出並不多，也不困難；安全改造方面，也有專家提供幫助。

住宅室內外安全設施同等重要。很多華人居民喜歡圓型把手開關門，需要提醒的是，對於年長者，槓桿式把手更輕鬆開關門，尤其對於手部患有關節炎的長者進出，槓桿式把手比圓形的更省力。還有安裝自動感應燈，尤其在室外人行道、樓梯、門旁，感應燈會在傍晚時自動點亮，黎明時分自動關閉。好處時即使動靜不大，感應燈也會打開。也建議長者準備充電式夜燈或手電筒，一旦發生停電事故，也可使用。

她建議，對於身體健康有問題的長者，應強化住址標誌，或者讓急救人員在白晝和夜晚都能輕鬆識別住所。比如安裝太陽能照明標誌，可以反光的地址牌。住宅周圍也不要被茂密樹木遮擋，以免萬一發生健康問題需要急救，醫護人員無法很快找到住家位置。實際上，住宅周邊樹木茂密，也可能提供竊盜可乘之機犯罪。

她指出，若居家年長者需要坐輪椅出入，應考慮設置門檻坡道，可由臨時和永久兩個選項。若上下樓困難，可安裝垂直升降機，萬一停電也可用手動模式，但安裝時需要專業人員安裝操作。

廚房內也有不少安全裝置。比如採用槓桿式開關的水龍頭，適合手部患病長者。在櫥櫃、抽屜添加D型把手或拉手，更易使用，不建議安裝把手會勾到衣服或耳機線，容易導致跌倒。應將微波爐安置在可以開關的櫥櫃內，而不是經常煮飯的爐子上方，避免掉落風險。

建議家裡樓梯二側都安裝扶手，如此可確保年長者身體平衡，避免跌倒。扶手高度需要量身訂製。還要保證樓梯光線充足，電燈開光安裝在樓梯頂部、底部兩端，也可使用LED自動感應燈。樓梯是導致年長者易跌倒的地方，建議安裝防滑踏板及短毛單色地毯。

相對來說，衛浴間對於長者有更多的危險因素。所以安全設施千萬不能忽視。扶手須在牆上固定、要有合適高度位置。提醒大家扶手是醫療設備，若是有醫療證明房客，法律規定要求房東安裝扶手。馬桶高度也很重要，有多種款式提供長者。馬桶也是醫療設備，費用可由保險公司支付。這方面建議諮詢家庭醫師。

更多詳細內容，可參考AARP宜居之南，用明智方法打造出舒適、安全並適合年長者及所有年齡段人士的住房，可上網https://chinese.aarp.org查詢更多項目。

室內為年長者提醒標誌，避免犯糊塗時走錯。（劉女士提供）
室內為年長者提醒標誌，避免犯糊塗時走錯。（劉女士提供）
安裝夜燈照明裝置。（劉女士提供）
安裝夜燈照明裝置。（劉女士提供）

保險 華人 房東

上一則

洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

延伸閱讀

心理健康求助 聖谷推手機專線代替911

心理健康求助 聖谷推手機專線代替911
東谷華裔媽媽 涉謀殺2歲兒被捕

東谷華裔媽媽 涉謀殺2歲兒被捕
馬來西亞籍女大學生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲

馬來西亞籍女大學生在台遇害 前男友：兇嫌可能是男粉絲
門前加裝燈光、扶手 預防長者跌倒

門前加裝燈光、扶手 預防長者跌倒
嚇壞了 澳洲女蹲完馬桶 起身驚見爬出一隻大蜘蛛

嚇壞了 澳洲女蹲完馬桶 起身驚見爬出一隻大蜘蛛
調查顯示歧視與女性心理健康、財務健康間存聯繫

調查顯示歧視與女性心理健康、財務健康間存聯繫

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題