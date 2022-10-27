洛市網紅餐廳近百元一頓太貴 教你在家複製20元就搞定

洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」招牌餐點「燉牛排骨鍋」（記者朱敏梓／攝影）

紮根洛杉磯 的民眾一定聽說過這家洛杉磯最火爆的韓國餐廳「Sun Nong Dan」，一道韓式燉牛排骨鍋，贏得各路食客的芳心，不僅有諸多明星光顧，還有許多外地食客慕名而來，餐廳人氣火爆，幾乎每天都要排隊。

不過，在「Sun Nong Dan」吃一頓牛排骨鍋可不便宜，從菜單來看，一份中份的牛排骨鍋（Galbi Jjim）稅前價格為79.99元，大份為84.99元。如果要加芝士，還要額外付八元，年糕價格為六元，這樣算下來，吃一頓加上稅和小費，至少近百元。其實，在家復刻「Sun Nong Dan」招牌料理也十分容易，並且只需要20元左右就可以搞定。

製作一頓美味的韓式牛排骨燉土豆，需要準備的材料有：一個蘋果 ，一個韓國梨（通常在韓國超市就可以買到），一個洋蔥，幾個土豆、胡蘿蔔和韓國年糕，這些材料總共加起來只需要幾元錢。至於醬料，除了料酒、生抽、耗油、香油、黑胡椒這些家中常備調料之外，還需要些許韓式辣醬，一盒韓式辣醬能夠製作很多頓韓式料理。當然，主角牛排骨必不可少，牛排骨在亞洲超市就可以買到，Whole Foods也時常會有新鮮的牛排骨打折，以一個華人超市 的牛排骨為例，一盒2.3磅，大約九至十塊的牛排骨，價格為14.89元，足夠兩至三人飽食。

操作流程十分簡單，首先將牛排骨倒入冷水中，用料酒和薑片焯水去腥，燒開後用熱水洗淨放入燉鍋中。同時可以將各種配菜切成小塊備好。然後把約半個洋蔥、3/4蘋果以及3/4韓國梨倒入破壁機或者料理機打成糊狀，這也是這道韓式牛排骨的精髓所在。此外還需要準備調料汁，料汁配比大約是三勺生抽、一勺蠔油、兩勺韓式辣醬、一勺蜂蜜、少許黑胡椒以及一勺香油，喜歡吃辣的民眾可以多放一些韓式辣醬，會更加入味。

準備好料汁後，將蘋果和梨打成的混合糊狀倒入鍋中，加入洋蔥，淋上料汁，再加上少許水，大火燒開後轉至小火加蓋燉60分鐘即可，一小時後可以加入土豆和胡蘿蔔再燉煮20分鐘，需要加年糕的話，可以在出鍋前五分鐘放，不然年糕容易糊鍋底。