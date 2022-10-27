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Metrolink在南加內陸兩大城開通列車交通服務

記者啟鉻／即時報導
圖為列車開通剪彩儀式。（聖伯納汀諾市府）
圖為列車開通剪彩儀式。（聖伯納汀諾市府）

南加Metrolink在24日，正式開始在內陸雷德蘭市（Redlands）至聖伯納汀諾市（San Bernardino）提供列車交通服務。當天清晨，一批當地居民乘坐列車前往目的地。這也是這趟列車自4月初試運行以來，正式投入旅客運營服務。

這項服務列車稱為Metrolink Arrow，在雷德蘭市和聖伯納汀諾市之間運行，距離九英里。自聖伯納汀諾市中心車站出發時間是清晨5時37分，不到半個小時就抵達雷德蘭大學站。當天一早，雷德蘭市居民伊萬斯（Chris Evans ）騎腳踏車從家出發，來到雷德蘭市東公園路車站，將腳踏車在列車上固定好後，進入車廂坐好。大約22分鐘後，就到了聖伯納汀諾市車站。然後騎車趕往工作地點。

伊萬斯表示，先前他經常騎腳踏車上班，不喜歡開車。他依此作為鍛鍊身體，希望為其他同事樹立樣板，但他認為，同事們不以為然。他說，騎車讓他身體更健康，但乘坐列車通勤，會比較安全。現在他計畫早晨騎車上班，然後下班時乘列車返家。

這趟區間列車在2019年開始建設，投資3億6000萬元，原有鐵軌因為陳舊被全數更換，在雷德蘭市與聖伯納汀諾市之間新建了四個列車站。預計在2024年前會引入零排放列車，現在投入運營的列車，屬於低排放的柴油動力列車。除了Metrolink Arrow提供的短途城際交通服務，Metrolink於24日開始在雷德蘭市中心至洛杉磯Union Station的有限停車站點的快速列車交通服務。

交通管理單位訂10月29日上午10時至午後1時，舉辦Metrolink Arrow城際列車正式開通慶祝儀式。活動地點在雷德蘭市中心車站，地址：351 N. Orange St.。

內陸城際列車Metrolink Arrow。（雷德蘭市府）
內陸城際列車Metrolink Arrow。（雷德蘭市府）

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