亞裔領袖譴責朴銀珠抹「紅」陳介飛 恐增反亞仇恨

國會眾議員趙美心（左起）、孟昭文、高野為陳介飛（左二）加油打氣。（受訪者提供）

國會加州 45區選戰受到全美亞裔 社區關注，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）抹紅對手、民主黨陳介飛（Jay Chen）的種族主義競選策略，受到全國亞太裔領袖和多個團體一致譴責，這種危險行為將質疑華裔 愛國主義忠誠度，和增加攻擊亞裔的仇恨犯罪。

陳介飛說，「我們的競選活動應當為選民真正關心的問題提供解決方案，例如改善當地經濟、保證孩子的安全以及保護女性做出自己的醫療保健決定權。」但是，朴銀珠為了保持權力，試圖將他與中國共產黨錯誤地聯繫在一起，這與川普總統使用「武漢流感」和「中國病毒」等術語相類似。這些行為是危險的，將導致針對美國亞裔群體的仇恨犯罪增加，以及亞裔面孔不值得信任等刻板印象。這是一個傷害整個社區的危險遊戲。

陳介飛強調，「我是台美人和美國海軍老兵，曾在海外打擊恐怖主義和對抗共產主義侵略。我持有絕密的安全許可，並為國家服務感到自豪。我期待為加州45區選民提供真正的領導，並與該地區所有社區合作，解決選民真正關心的問題；發展當地經濟，讓社區更安全，並且改善醫療保健系統。」

國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）針對朴銀珠攻擊陳介飛的虚假廣告，發表聲明指出，朴銀珠攻擊華裔美軍退役軍人的愛國主義，此等競選策略是可悲可恥的。任何認真對待美國反亞裔仇恨危機的人們，都應該最強烈地譴責朴銀珠和她的危險策略。此路不通！

參加過伊拉克戰爭的陸軍退役中校、伊利諾州華裔聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth），針對朴銀珠煽動反亞裔仇恨廣告指出，「讓我們明確說，反亞裔仇恨是一場真實而致命的國家危機。朴銀珠如此明目張膽地挑起仇恨，質疑陳介飛的愛國主義，並以此獲得廉價的政治得分，這是行不通的。請和我一起支持陳介飛！」

由著名華裔美國人組成的百人會（Committee of 100）針對朴銀珠（Michelle Steel）推出負面攻擊廣告，質疑美國華裔退伍軍人和台灣移民之子陳介飛的愛國主義發表聲明，不允許這種分裂亞裔美國人社區的行為。百人會主席黃正宇（Zhengyu Huang）表示，兩位亞裔候選人之間的國會競選，應該是一個突出亞裔美國人社區多樣性和成就的機會。相反，一名候選人使用種族主義攻擊和廣告來質疑美國退伍軍人的愛國主義和忠誠度，當這些毫無根據的攻擊來自亞裔社區成員時，尤其有害。百人會敦促朴銀珠刪除這些負面廣告並重視這些問題。

夏威夷州聯邦參議員 広野慶子（Mazie Hirono）也發表聲明，譴責朴銀珠的無恥攻擊。共和黨籍的加州主計長候選人陳仁宜（Lanhee Chen），也呼籲朴銀珠刪除她的虛假和仇恨攻擊廣告。