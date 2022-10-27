我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

影／名畫又遇襲 環保人士把頭黏上珍珠耳環少女

新冠讓美國100萬人永久傷害 專家稱針灸、飲食療效佳

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
佩雷斯談長期綜合症有的症狀有那些。（記者張庭瑜/攝影）
佩雷斯談長期綜合症有的症狀有那些。（記者張庭瑜/攝影）

據美國政府責任署(US Government Accountability Office)最近的一份報告，新冠的後續影響讓近2300萬美國人受到感染及讓100萬人造成永久性傷害。10月初的《自然科學月刊》（Nature）發表了一篇研究報告，更指出近一半的感染者在感染數月後，都未能康復。對此，少數族裔媒體服務中心（EMS）26日與加州公共衛生廳合辦線上討論會， 邀請多位專家分享疫苗的實質作用、如何護理後續症狀、及照顧病人等議題來做討論

EMS邀請三位在新冠疫情中第一線的專家，分別為洛杉磯加大（UCLA）新冠長期影響項目主任維斯瓦納坦（Nisha Viswanathan）、中南家庭健康中心醫療總監佩雷斯（Jose Luis Perez）、河濱加大醫學院健康中心社區參與和外展主任巴勒斯（Michelle Burroughs），討論新冠長期症狀、如何控制、治療方式、遺傳疾病是否影響感染風險、那些社區為高感染風險區等。 

維斯瓦納坦表示，UCLA在疫情肆虐後創建了這個項目來監管及研究新冠對人體的後續影響。在病房裡，他們時常看到許多患者及醫護人員並未對自己的症狀進行全面深入研究。校方團隊也注意到這個現象，想根據現有且掌握的醫療知識，來確認那些症狀是有相關後遺症。目前就團隊所知，疫苗也能有效防範後遺症的症狀，其差異性在 15% 到 50%，對於防範相當有效。

 維斯瓦納強調，後遺症研究還需更長時間及研究範本來證實，她在任職過程也不免被問到許多相關的治療問題。認為即使患者已感染新冠，但為了避免後續症狀或是加強免疫，接種加強劑疫苗會大幅減少後遺症常出現的疲勞和腦霧症狀。現今醫學界最熱議的就是Paxlovid藥物治療，不但在患病初期取得不錯成績。在後續治療，也取得相當穩定的治療成果。

維斯瓦納補充說，除去身體徵狀，患者最需克服還屬心靈疾病。 根據研究，新冠長期影響症狀中，病毒也能改變腦中荷爾蒙，並導致抑鬱焦慮，創傷後應激障礙，以及注意力集中等問題。患者除自身興趣調節之外，她推薦可藉由冥想、針灸等已經實驗證實的治療方式解緩症狀。飲食也是有效調節方式，例如減少紅肉、糖、酒精的攝取，多攝取蔬菜、全麥堅果等，也可以幫助調節。但也指出，最終還是需要醫療人員及患者雙方共同付出很多努力。

佩雷斯表示，新冠有許多不同症狀，有些患者出現現輕度、中度症狀，或是需要長期抗戰。症狀可以持續數週、數月，有時甚至更長時間，這在患有嚴重新冠病毒疾病的患者中更常見。其中一項最常見的是多系統炎症綜合徵。體內殘存病毒模仿了一些身體細胞，讓身體免疫系統誤認，攻擊錯誤的器官，讓患者的肝臟、腎臟、胃和所有不同的器官，都會出現不同程度的腫脹和發炎。

其中最常見的自身免疫過程，是類風濕性關節炎和狼瘡。但因感染人群大多數皆為高感染風險族群，如藍領階級或服務業者。讓患者常誤以為是身體老毛病，而錯過最佳診斷時間。佩雷斯呼籲民眾，日常還需時常洗手和配戴口罩，若身體出現不適，都需第一時間就醫。

巴勒斯表示，在這場疫情之中，非裔社區與白人社區之間所受的護理質量是不平等的，她認為後續影響對非裔社區會有較深遠的影響層面。美國須擴大服務範圍，並對在社區中心和禮拜場所等非傳統場所，提供護理持開放態度，讓任何族裔或膚色的人都能接受良好護理服務。

在被問起患者是否能真正康復時，維斯瓦納表示，據20年的SARS（陸譯：非典）的經驗，研究人員發現許多患者在20年後雖然有逐漸好轉的跡象，但仍和SARS綜合症奮鬥。不過一切症狀還是因人而異。

維斯瓦納坦稱東方療程療效極佳。（記者張庭瑜/攝影）
維斯瓦納坦稱東方療程療效極佳。（記者張庭瑜/攝影）
巴勒斯談黑人社區較有風險感染。（記者張庭瑜/攝影）
巴勒斯談黑人社區較有風險感染。（記者張庭瑜/攝影）
佩雷斯談任職診所主要服務人群。（記者張庭瑜/攝影）
佩雷斯談任職診所主要服務人群。（記者張庭瑜/攝影）

疫情 疫苗 醫學

上一則

周末這樣玩╱聖地牙哥巴爾波亞公園 美國最大城市公園

延伸閱讀

防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工

防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工
中選會敲定確診不能投票 專家批死不降級

中選會敲定確診不能投票 專家批死不降級
載荷專家27日結束報名 已收近50人申請

載荷專家27日結束報名 已收近50人申請
打AZ疫苗容易有血栓 新研究證實「風險比輝瑞高30%」

打AZ疫苗容易有血栓 新研究證實「風險比輝瑞高30%」
3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片
中醫針灸聯盟 義診推廣醫保法案

中醫針灸聯盟 義診推廣醫保法案

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題