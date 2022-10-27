新冠讓美國100萬人永久傷害 專家稱針灸、飲食療效佳

佩雷斯談長期綜合症有的症狀有那些。（記者張庭瑜/攝影）

據美國政府責任署(US Government Accountability Office)最近的一份報告，新冠的後續影響讓近2300萬美國人受到感染及讓100萬人造成永久性傷害。10月初的《自然科學月刊》（Nature）發表了一篇研究報告，更指出近一半的感染者在感染數月後，都未能康復。對此，少數族裔媒體服務中心（EMS）26日與加州公共衛生廳合辦線上討論會， 邀請多位專家分享疫苗 的實質作用、如何護理後續症狀、及照顧病人等議題來做討論

EMS邀請三位在新冠疫情 中第一線的專家，分別為洛杉磯加大（UCLA）新冠長期影響項目主任維斯瓦納坦（Nisha Viswanathan）、中南家庭健康中心醫療總監佩雷斯（Jose Luis Perez）、河濱加大醫學 院健康中心社區參與和外展主任巴勒斯（Michelle Burroughs），討論新冠長期症狀、如何控制、治療方式、遺傳疾病是否影響感染風險、那些社區為高感染風險區等。

維斯瓦納坦表示，UCLA在疫情肆虐後創建了這個項目來監管及研究新冠對人體的後續影響。在病房裡，他們時常看到許多患者及醫護人員並未對自己的症狀進行全面深入研究。校方團隊也注意到這個現象，想根據現有且掌握的醫療知識，來確認那些症狀是有相關後遺症。目前就團隊所知，疫苗也能有效防範後遺症的症狀，其差異性在 15% 到 50%，對於防範相當有效。

維斯瓦納強調，後遺症研究還需更長時間及研究範本來證實，她在任職過程也不免被問到許多相關的治療問題。認為即使患者已感染新冠，但為了避免後續症狀或是加強免疫，接種加強劑疫苗會大幅減少後遺症常出現的疲勞和腦霧症狀。現今醫學界最熱議的就是Paxlovid藥物治療，不但在患病初期取得不錯成績。在後續治療，也取得相當穩定的治療成果。

維斯瓦納補充說，除去身體徵狀，患者最需克服還屬心靈疾病。 根據研究，新冠長期影響症狀中，病毒也能改變腦中荷爾蒙，並導致抑鬱焦慮，創傷後應激障礙，以及注意力集中等問題。患者除自身興趣調節之外，她推薦可藉由冥想、針灸等已經實驗證實的治療方式解緩症狀。飲食也是有效調節方式，例如減少紅肉、糖、酒精的攝取，多攝取蔬菜、全麥堅果等，也可以幫助調節。但也指出，最終還是需要醫療人員及患者雙方共同付出很多努力。

佩雷斯表示，新冠有許多不同症狀，有些患者出現現輕度、中度症狀，或是需要長期抗戰。症狀可以持續數週、數月，有時甚至更長時間，這在患有嚴重新冠病毒疾病的患者中更常見。其中一項最常見的是多系統炎症綜合徵。體內殘存病毒模仿了一些身體細胞，讓身體免疫系統誤認，攻擊錯誤的器官，讓患者的肝臟、腎臟、胃和所有不同的器官，都會出現不同程度的腫脹和發炎。

其中最常見的自身免疫過程，是類風濕性關節炎和狼瘡。但因感染人群大多數皆為高感染風險族群，如藍領階級或服務業者。讓患者常誤以為是身體老毛病，而錯過最佳診斷時間。佩雷斯呼籲民眾，日常還需時常洗手和配戴口罩，若身體出現不適，都需第一時間就醫。

巴勒斯表示，在這場疫情之中，非裔社區與白人社區之間所受的護理質量是不平等的，她認為後續影響對非裔社區會有較深遠的影響層面。美國須擴大服務範圍，並對在社區中心和禮拜場所等非傳統場所，提供護理持開放態度，讓任何族裔或膚色的人都能接受良好護理服務。

在被問起患者是否能真正康復時，維斯瓦納表示，據20年的SARS（陸譯：非典）的經驗，研究人員發現許多患者在20年後雖然有逐漸好轉的跡象，但仍和SARS綜合症奮鬥。不過一切症狀還是因人而異。