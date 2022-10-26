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南加國會45區選戰升級 華裔候選人成「中共選擇」？

記者丁曙／橙縣即時報導
國會45區紅底黃字標牌列舉陳介飛的三大「罪狀」。（讀者提供）
國會45區紅底黃字標牌列舉陳介飛的三大「罪狀」。（讀者提供）

國會加州45區選舉文宣戰從書面打上了大街，從橙縣打到了中國。在芳泉谷市（Fountain Valley）沿布魯克賀斯特街（ Brookhurst St.），多處高掛紅底黃字的標牌，板上寫道「China’s Choice Jay Chen」（中國的選擇陳介飛），矛頭直指華裔國會眾議員候選人陳介飛。當地華人居民見狀表示大開眼界，在美國民主選舉如此操作，直呼「太超過」！

國會加州45區選戰，共和黨陣營將砲轟陳介飛的標牌掛上了大街。（讀者提供）
國會加州45區選戰，共和黨陣營將砲轟陳介飛的標牌掛上了大街。（讀者提供）

華人王太太說，近日有一天上午去打預防針路過此處，見標牌起初很疑惑。在目前中美交惡的局勢下，陳介飛決不會自我標榜為中共同路人，只能是他的韓裔對手、共和黨朴銀珠（Michelle Steel）團隊推出的傑作。

該看板主要列舉陳介飛的三大「罪狀」：一，投票支持建立一個由中國共產黨資助的項目，在教育系統叫做「孔子學院」；但美國國務院已經貼上標籤，孔子學院是中共的宣傳工具。二，投票決定裁員 150 多名教師和員工，但同時，他投票批准僱用一名每月花費 5000 美元的說客，花費數千美元為自己和他人前往中國旅行。三，聯邦選舉委員會針對陳介飛的國會競選活動提出投訴，理由是該競選活動由共產主義中國的一位主要捐助者提供資金。

圖片稱加州民主黨人邀請中共進入他的學區課堂。（共和黨推特）
圖片稱加州民主黨人邀請中共進入他的學區課堂。（共和黨推特）

王太太說，今年初她曾應邀出席由台灣僑委會設立在富樂頓（Fullerton）的華語文學習中心開幕式，見過來自台僑家庭、華語很流利的陳介飛。相信他只是樂見華語教學的教委，不應該在當年美中交好時，曾經支持孔子學院，現在就被抹紅。

她進一步指出，陳介飛是時任學區教委，推展中英雙語教育符合多元化發展趨勢，怎麼就變成了中共同路人？選舉應該講政見，而不是抺紅對方，讓華人社區不敢幫他。如此釀成寒蟬效應，以後美國華人去大陸旅遊經商，是否也會變成中共同路人？王太太還說，陳介飛這次選舉的對手、現任國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel）上次選國會議員時，自己還投她一票。這次她競選連任，如此操作也太超過！

針對朴銀珠陣營的文宣攻勢，聖地牙哥加大（UC San Diego）政治學華裔副教授 Tom K. Wong 說，在亞太裔（AAPI）社區內，尤其是在越南人中，存在著眾所周知長期反對共產主義的本能。這就是為什麼越南戰爭後許多越南人來美國定居的原因。「如果有傳言說候選人與造成亞太裔逃難的過去的獨裁政權有聯繫，那將是非常具有破壞性。

國會45選區中的亞裔選民佔37%，其中半數是越南裔，該地區也是海外越南人後裔最集中的地區。「朴銀珠將她的民主黨對手描繪成共產主義同情者，可能會給她的競選活動帶來巨大的推動力。」

對此，共和黨全國委員會亞美媒體總監約翰森（Nainoa Johsens）辯解稱，美國國務院將孔子學院確定為「北京多方面宣傳工作」的一部分。而陳介飛拒絕阻擋孔子學院是不可原諒的。因此，朴銀珠理所當然地要讓陳介飛對他支持中共向美國學生宣傳負責。

越南 中共 華人

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