我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技股拖累史指 納指終止連三漲

促白宮與俄談判終結戰爭 自由派議員撤回信件

影/洛縣瘋女扛斧頭亂砸民宅 屋內外婆救嬰兒 視頻全錄

記者劉子為/洛杉磯即時報導
監控錄像捕捉下貝克狂砸玻璃全過程。（視頻源自Arman Tchoukadarian）
監控錄像捕捉下貝克狂砸玻璃全過程。（視頻源自Arman Tchoukadarian）

身穿長裙披頭散髮的老女人揮舞著大斧頭，猛烈攻擊一棟住房的窗戶，在窗戶的那一邊，家裡的外婆正在照顧自己才滿六週的孫女。

這幕恐怖片中的場景10月24日真實地發生在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）一戶人家的家裡，房主安置的監控攝像記錄下了案發全程。

視頻來源：Arman Tchoukadarian/記者劉子為後製

房主阿爾曼（Arman Tchoukadarian）表示，當時他的丈母娘正在照顧自己剛出生不久的女兒，女兒在靠近門口窗戶的搖籃裡睡覺。斧頭砸在窗戶上時，玻璃片瞬間四處紛飛，所幸丈母娘趕在玻璃被砸碎前護住了小孩。

「如果我的丈母娘反應沒有那麼快，我就再也見不到女兒了，」阿爾曼說道。

這名持斧子的女人名叫貝克（Beverly Baker），65歲，她在砸碎阿爾曼家的一扇玻璃後，短暫離開了一會後又折返。貝克隨後敲碎了更多玻璃，並大吼著一些不祥的警告，「有問題嗎？有人有問題嗎？我還會回來的！滾出去！」

阿爾曼痛心提到，「通過監控錄像，我能看到丈母娘十分害怕，不斷尖叫以試圖引起我的注意。」

巴沙迪那警方隨後在離案發現場不遠的貝克家逮捕了罪犯貝克，根據初步調查，貝克患有精神疾病，但尚未核實。在警方發現貝克後的半小時內，貝克都拒絕投降，最終成功被警方拘捕。貝克將面臨嚴重破壞罪（felony vandalism）的起訴。

雖然貝克已經被逮捕，帶給阿爾曼一家的打擊和創傷還持續著。

阿爾曼強調，「她沒有任何的理由去攻擊別人的家庭，攻擊別人的新生兒，毀壞別人辛辛苦苦建立的房子，摧毀別人美好的生活和安全感。」

根據阿爾曼估計，貝克給他家的房屋帶來的破壞價值2萬美金。

洛杉磯

上一則

投標虛假房源 南加兄妹檔地產公司詐騙逾1200萬

延伸閱讀

MLB／散場的擁抱 洋基、太空人教頭超越勝負的情誼

MLB／散場的擁抱 洋基、太空人教頭超越勝負的情誼
強生力爭議員支持角逐英相 蘇納克推文宣布參選

強生力爭議員支持角逐英相 蘇納克推文宣布參選
未獲准卻兼職 年收入逾12萬 金山衛生官辭了

未獲准卻兼職 年收入逾12萬 金山衛生官辭了
被指受聖他克拉拉市5議員「厚愛」 49人隊：政治攻擊

被指受聖他克拉拉市5議員「厚愛」 49人隊：政治攻擊
環保少女童貝里批德「關既有核電廠、專注燃煤」是錯誤

環保少女童貝里批德「關既有核電廠、專注燃煤」是錯誤
分析：危機感蔓延 歐洲多國極右派崛起

分析：危機感蔓延 歐洲多國極右派崛起

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光
最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大