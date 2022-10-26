影/洛縣瘋女扛斧頭亂砸民宅 屋內外婆救嬰兒 視頻全錄

監控錄像捕捉下貝克狂砸玻璃全過程。（視頻源自Arman Tchoukadarian）

身穿長裙披頭散髮的老女人揮舞著大斧頭，猛烈攻擊一棟住房的窗戶，在窗戶的那一邊，家裡的外婆正在照顧自己才滿六週的孫女。

這幕恐怖片中的場景10月24日真實地發生在洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）一戶人家的家裡，房主安置的監控攝像記錄下了案發全程。

視頻來源：Arman Tchoukadarian/記者劉子為後製

房主阿爾曼（Arman Tchoukadarian）表示，當時他的丈母娘正在照顧自己剛出生不久的女兒，女兒在靠近門口窗戶的搖籃裡睡覺。斧頭砸在窗戶上時，玻璃片瞬間四處紛飛，所幸丈母娘趕在玻璃被砸碎前護住了小孩。

「如果我的丈母娘反應沒有那麼快，我就再也見不到女兒了，」阿爾曼說道。

這名持斧子的女人名叫貝克（Beverly Baker），65歲，她在砸碎阿爾曼家的一扇玻璃後，短暫離開了一會後又折返。貝克隨後敲碎了更多玻璃，並大吼著一些不祥的警告，「有問題嗎？有人有問題嗎？我還會回來的！滾出去！」

阿爾曼痛心提到，「通過監控錄像，我能看到丈母娘十分害怕，不斷尖叫以試圖引起我的注意。」

巴沙迪那警方隨後在離案發現場不遠的貝克家逮捕了罪犯貝克，根據初步調查，貝克患有精神疾病，但尚未核實。在警方發現貝克後的半小時內，貝克都拒絕投降，最終成功被警方拘捕。貝克將面臨嚴重破壞罪（felony vandalism）的起訴。

雖然貝克已經被逮捕，帶給阿爾曼一家的打擊和創傷還持續著。

阿爾曼強調，「她沒有任何的理由去攻擊別人的家庭，攻擊別人的新生兒，毀壞別人辛辛苦苦建立的房子，摧毀別人美好的生活和安全感。」

根據阿爾曼估計，貝克給他家的房屋帶來的破壞價值2萬美金。