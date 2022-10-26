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投標虛假房源 南加兄妹檔地產公司詐騙逾1200萬

洛杉磯訊
舍內克房地產利用虛假房源騙取訂金。（unsplash截圖）
舍內克房地產利用虛假房源騙取訂金。（unsplash截圖）

洛杉磯縣一家由舍內克（Adolfo Schoneke）和岡薩雷斯 (Bianca Gonzalez) 兄妹檔經營的房地產公司，日前遭起訴，負責人舍內克10月24日（週一）更因涉嫌誘騙房屋買家投標虛假房源，遭判刑九年監禁。兩人行騙以來，從中獲利超過1200萬元，共計超過750人受害。

這間由舍內克兄妹經營的房地產公司，在南加分別在喜瑞都（Cerritos）、拉帕馬（La Palma）和長提市（Long Beach）設立分店。在經營期間多次提供房屋參觀、開放投標等資訊，吸引買家下單。

聯邦檢察官24日表示，每當舍內克房地產發現適當的房產，都將其列在網站上，進行營銷。事後誘騙房主以不同條件換取房屋參觀權，並利用當日作為房屋參觀日，讓買家鬆下警惕。在買家投標後，舍內克會告知每位競標者，他們的報價是唯一被接受的報價進行收款，而一些買家甚至付上全額希望盡快入住。

檢察官補充說明，舍內克收款後會不斷推遲購買程序，並以批准程序延遲等理由搪塞買家，讓一些買家甚至等上數年，都未能成功購買。

類似詐騙手法造成約 750人受害，合計騙取超過1200 萬元，其中只有部分受害者成功追回款項。

現年45 歲的舍內克與39 歲的同夥岡薩雷斯在騙局被揭穿後，分別在 5 月認下一項串謀電信欺詐罪、及在 4月認下曾協助電信欺詐罪。舍內克則於24日被判處 九年監禁。

檢察官表示，該辦公室工作人員為了隱藏同謀參與欺詐，更設立多起銀行賬戶，指示辦公室不同工作人員提取大量現金，讓收益難以追蹤源頭。

共同犯下此案的還有51 歲馬里奧 (Mario Gonzalez) 和比安卡(Bianca Gonzalez) ，兩人皆在2019年庭審時，對此案認罪，兩人將在明年4月被判刑。

房地產 檢察官 南加

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