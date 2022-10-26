南加14 歲女孩帶著上膛手槍 出現在高中校園

持槍女孩因涉嫌在學校持有武器等罪名被捕。（Unsplash.com）

南加橙縣 一名14歲女孩，日前帶著一把上膛手槍出現在高中校園，她在洗手間向一名學生展示這把槍。據悉，這起事件並沒有在校園內造成傷害，目前這名未成年人因涉嫌在學校持有武器等罪名被捕。

據橙縣西敏市（Westminster）警察 埃斯奎達（ Eddie Esqueda）稱，10月25日（周二）中午，這名14歲女孩帶著一把上膛的手槍進入西敏市高中（Westminster High School），但她並非這所學校的學生，女孩在洗手間裡向一名學生展示這把槍。

埃斯奎達表示，校園中沒有發現與槍支 有關的具體威脅，也沒有造成任何傷害。經過調查，涉案女孩是橙縣芳泉谷高中（Fountain Valley high school）的學生，兩所學校相距約五哩。埃斯奎達說，目前仍不清楚這個女孩為什麼會出現在別的校園裡，她攜帶上膛槍支的動機也還在調查中。

警方在新聞發布會上指出，案發學校工作人員當時收到警報，立即拘留這名女孩，並沒收這把上膛手槍。女孩因涉嫌在校園內非法持有武器、未成年人擁有槍支、攜帶隱藏武器等罪名被捕。截至25日下午，她仍被關押在橙縣少年拘留中心（Orange County Juvenile Hall）。