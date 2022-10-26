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因涉違法 洛市警局調查洛市議員對話被誰秘密錄音

記者丁曙／即時報導
洛杉磯市議會成員涉種族歧視錄音洩露後掀起軒然大波。（美聯社）
洛杉磯市議會成員涉種族歧視錄音洩露後掀起軒然大波。（美聯社）

洛杉磯警察局（LAPD）已對洛杉磯市議會成員，與一位著名勞工領袖之間的秘密錄音，和隨後洩露的談話展開刑事調查，該談話導致全市騷亂，並要求他們辭職。

洛杉磯市警察局局長摩爾（Michel Moore）25日向KTLA證實，該局正在調查有關竊聽市議員 馬丁尼茲（Nury Martinez）、梁家訓（Kevin de León）和薩迪洛（Gil Cedillo），以及洛杉磯縣勞工聯合會主席埃雷拉（ Ron Herrera） 之間私人談話的指控。

加州反竊聽法（Eavesdropping law）禁止任何人，「在未經各方同意的情況下，故意使用電子放大或錄音設備竊聽或記錄保密信息」。

摩爾告訴 KTLA：「我們的重案組正在開展這項調查，我們將在完成調查後，將結果提交給適當的檢察機構。」

這場私密談話於 2021 年 10 月在勞工聯合會的物業樓內進行。2022年10月初在 Reddit網上被洩露，引起公眾和加州政治人物的強烈譴責。

私密談話包括馬丁尼茲對一位議員的黑人養子發表的種族主義言論，以及對當地Oaxacan社區成員的貶損言論。馬丁尼茲在洩露的錄音中提到洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón），「那個該死的傢伙……，他和黑人在一起。」

四人最初會面討論市議會面臨的更廣泛問題，包括最近十年一次的重劃選區程序，以及可能因賄賂被聯邦指控的市議員托馬斯（Mark Ridley-Thomas）可能下台。

錄音談話還包括市議員辯論，誰將是合適的市議員替代者；如果托馬斯被市議會停職，這將在政治上對四位談話人的事業有利。托馬斯最終被停職並由Heather Hutt取代。

在錄音洩露幾天後，馬丁尼茲被迫辭去了洛杉磯市議長和市議員，埃雷拉也辭去了洛縣勞工聯合會主席，但是，薩迪洛和梁家訓迄今仍拒絕辭職。

洛杉磯 勞工 警察

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