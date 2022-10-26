南加父親試圖淹死2歲女兒 並將5歲兒鎖車中

聖伯納汀諾縣父親試圖淹死兩歲女兒，並將五歲兒子鎖在車中。(Unsplash.com)

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的一名父親，日前企圖在池塘裡淹死自己兩歲的女兒，並將五歲的兒子鎖在車中，這名父親目前因涉嫌謀殺未遂而被捕。

聖伯納汀諾縣警察 局表示，這名父親的身分已被證實是42歲的希普曼（Timothy Shipman），案發時間在10月25日（周二）的中午時分，案發地點位於18 號高速公路 30700 街區的 Pali Mountain Camp 營地。

案發時，嫌疑人將五歲的兒子、兩歲的女兒帶進這個營地。警方在新聞稿中表示，希普曼將兒子鎖在車裡，之後他試圖在附近的 Running Springs 池塘裡淹死自己年幼的女兒。

營地工作人員發現希普曼正在實施的犯罪行為，及時將他阻攔，並照顧孩子們，直到警方到達現場。警局表示，兩個孩子都被送往地區醫院接受治療，情況穩定，嫌疑人希普曼也在醫院接受治療後被移交給警方。

目前，這名父親因涉嫌謀殺未遂而被捕，保釋金100萬。警方稱，偵探已在希普曼位於聖伯納汀諾的家中執行搜查令，他們在那裡找到更多與此案有關的證據，但並未透露父親謀殺自己孩子的犯罪動機。

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