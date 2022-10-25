我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

洛縣華人才領錢就被搶 銀行的保安警衛就在附近

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
歹徒在白天有警衛在附近時實施搶劫。（受害者提供）
歹徒在白天有警衛在附近時實施搶劫。（受害者提供）

南加聖蓋博谷東區近日發生搶案，一名身體殘障年邁的華婦到住家附近銀行取錢，上車時突遭搶匪奪走裝錢手袋，內有現鈔和各種證件；因歹徒作案時間超快，待受害者反應過來，搶匪與同夥駕車已快速離開。當下雖有好心人駕車追擊，也沒有趕上。受害者親屬表示，歹徒很大膽，附近還有一名警衛，歹徒都不怕。

警方及華人保安專家建議，若長者到銀行取數額較多現鈔，一定要有親友陪伴。完成取錢後，最好讓銀行警衛護送上車，雖然不一定能阻止搶劫，但至少有嚇阻作用。

據了解，案發地點在聖蓋博谷東區可利馬路（Colima Rd.）和 菲爾維街（Fairway Dr.）交匯處廣場的一家華資銀行前的停車場。住在羅蘭岡多年、年屆七旬且身體殘障的張女士，24日午後2時左右，駕車到住家附近的這家華資銀行取錢。她把車停在殘障車位後，到銀行完成取錢，之後她打開車門，先將裝錢手袋放在副駕駛座位，然後緩慢上車。由於銀行門前就有警衛，張女士覺得很安全，毫無防備意外發生的警覺。

正當張女士坐在駕駛座位，準備關上車門時，一輛轎車突然出現在身後，一個歹徒上來拽開她副駕駛座位車門，將座位上的手袋搶走，然後跑回轎車疾馳而去。由於事發突然，張女士都還沒來得及看清搶匪面孔，只知道可能是西裔。等到她下車想看清歹徒車牌號時，車已經跑遠，她只記得歹徒車牌尾號是7144。附近一位好心人聽說有歹徒搶錢，試圖追擊歹徒開的車，但沒有成功。

由於張女士受到不小的驚嚇，只能由她的弟弟向本報幫助描述整個案發過程。據介紹，張女士取錢時銀行前有一名警衛，年齡很大，在案發時並沒有上前迅速攔阻歹徒行搶。而且歹徒作案過程非常快，也就是30秒左右。案發後，警方接到報案趕到現場。張女士對警方說，遭歹徒搶走的手袋裡有現鈔約1600元，還有個人信用卡、銀行借記卡及其它證件。

負責轄區治安的洛杉磯縣警局核桃/鑽石吧分局值班警官表示，案件正在調查中，尚無嫌犯線索。提醒年長者到銀行取較大數額的現鈔，一定要有親友陪同，而且要注意周圍是否有可疑人。

華人安保專家Tony Lee也表示，從這起搶案看，受害者應是先被歹徒盯上為作案目標，等到老人取錢走出銀行時，趁機打劫。需要提醒的是，年長者到銀行取錢，除了注意是否有可疑人盯梢，還要有親友陪伴。取錢上車前，最好請警衛護送。

另一位安保專家TK XU提醒，年長者外出最好結伴同行，尤其是去銀行或加油站要特別留意，這些是危險高發地點。同時上車後趕緊將車門鎖上，也不要將車窗全部搖下透氣，車窗留小縫隙就可。一旦搶奪上升到劫持時，勿要激怒歹徒，交出財物，保全性命最重要。然後快速離開現場後報警，待警員趕到時隨警員到現場指證。

案發商業廣場。（受害者提供）
案發商業廣場。（受害者提供）
案發在一家華資銀行前的停車場。（受害者提供）
案發在一家華資銀行前的停車場。（受害者提供）

聖蓋博 華人 華資銀行

上一則

誰沒有認領3800萬元加州彩券？ 10月28日過期

下一則

世界晚報／習三連後上海又搞事 拉橫幅致敬四通橋抗議

延伸閱讀

8大道持槍匪 劫財打傷華男

8大道持槍匪 劫財打傷華男
警盤查通緝犯 遭撞飛狠輾3次

警盤查通緝犯 遭撞飛狠輾3次
盜華女身分 入侵3帳戶、冒名辦信用卡 2歹徒被逮

盜華女身分 入侵3帳戶、冒名辦信用卡 2歹徒被逮
班森賀華人大麻店 1個月被搶2次

班森賀華人大麻店 1個月被搶2次
班森賀華人大麻店一月遭兩搶

班森賀華人大麻店一月遭兩搶
年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

年底治安差 矽谷華人錄到小偷逐戶洗劫信箱

熱門新聞

大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了
小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
中共20大團派全滅 新華社：一些領導同志「主動提退」

中共20大團派全滅 新華社：一些領導同志「主動提退」