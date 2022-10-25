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誰沒有認領3800萬元加州彩券？ 10月28日過期

記者邵敏／洛杉磯即時報導
一張3800萬元的加州彩券無人認領，10月28日過期。（Unsplash.com）
一張3800萬元的加州彩券無人認領，10月28日過期。（Unsplash.com）

根據加州彩券局（California State Lottery）的數據，一張價值 3800 萬元的超勁樂透( SuperLotto Plus）中獎彩券至今無人認領，如果中獎者10 月 28 日之前沒有出現，獎金現金價值 2290 萬元將全部捐給加州公立學校

中獎彩券是在南加州聖地牙哥（San Diego）雲杉街（Spruce Street）430 號的 7-11 商店購買，中獎號碼是3-15-21-35-46，勁球18。超勁樂透的中獎者從抽獎之日起有180天可以領取獎金，但這張彩券至今無人認領。

加州彩券局鼓勵所有買家在截止日期前，仔細檢查他們擁有的任何超勁樂透彩券。自從彩券 1985 年首次發售以來，已向公立學校分發超過 10 億元無人認領的獎金。

任何認為自己中獎的人都應填寫一份加州彩券申請表，該表可以親自到任何加州彩券區辦事處提交，也可以郵寄到加州彩券總部，地址為 730 North 10th Street, Sacramento, 95811。如果持有中獎彩券的買家在領取獎金時需要額外幫助，可以撥打加州彩票客戶服務電話 1-800-LOTTERY ，或發送電子郵件至 [email protected]

加州 公立學校 金價

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