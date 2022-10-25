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洛杉磯加大劇組夜「闖」華人餐廳 全女性主創短片

記者劉子為/洛杉磯即時報導
劇組殺青合照。（記者劉子為/拍攝）
劇組殺青合照。（記者劉子為/拍攝）

10月15到17日的凌晨，如果有人路過阿罕布拉 （Alhambra）市的上島大酒樓，會看到大廳內還閃爍著多彩的燈光，和一群年輕人穿梭在攝像機和餐桌之間。這並不是酒樓延長營業時間或被盜竊，而是一個學生劇組正在此拍攝短片。

該短片暫命名為「Something Blue」，講述一個曾在童年時期遭受表哥性侵犯的女孩，在多年後參加表哥婚禮的故事。導演小宋的創作靈感，來源於對當下社會裡的女性的觀察和反思，近年來她看到更多諸如林奕含的女孩，用各種方式戰勝「羞恥」，傾訴被性騷擾或性侵犯的遭遇，為自己和別的女性發聲，讓小宋備受感動。她也希望盡自己作為電影創作者的一份力量，給女性同伴們傳遞更多支持和希望。

小宋是洛杉磯加大（UCLA）電影學院導演系MFA（藝術碩士）項目的一名準畢業生，這部短片是她學生生涯的最後一部作品。

在拍攝現場，會發現女性數量遠遠多於男性，這在電影製作界並不常見。小宋表示，這部作品基本所有的主創人員都是女性，組建這樣的團隊也是有意為之。在小宋眼裡，拍電影是一個社會活動，創作過程和故事本身是一體的。「既然我的故事要為女性發聲，我希望我製作和拍攝電影的過程也踐行這個觀念」，小宋如此說道，「外界覺得電影拍攝中的一些活只能男性做，比如操控相機和組裝燈光，因為男性更強壯。但那並不是事實，我身邊有很多才華橫溢且強壯的女性，我想展示她們的力量。」

雖然四天的現場拍攝十分順利，小宋和她的製片小沈在前期籌備時可碰到不少難關。小宋表示，選角是最讓她耗費精力的環節。她的故事設定需要角色是華裔，而且得會粵語，在洛杉磯找到這樣的專業演員十分困難。小宋只能上iMDb、Instagram、facebook等社媒平臺，大海撈針尋找合適的人選，並想盡辦法聯繫到對方。

該短片的製片小沈和小宋來自同一個項目，被問到製片過程中最大的挑戰是什麼時，小沈瀟灑回答道，「解決了的都不是挑戰」。在所有被解決的問題中，小沈表示對拍攝地點的談判還是比較艱難。因為學生作品資金有限，小沈和小宋在華人區跑了15家餐廳，好些餐廳在聽到報價後立馬將她二人轟走。所幸最後找到了上島大酒樓，老闆和員工都對她們的作品拍攝表示支持。

該短片最後一夜的拍攝中，有一場戲是一群盛裝打扮的阿姨、婆婆們，在餐廳舞台上載歌載舞，燈光和音樂流動在她們身上，是如此光彩照人，使在場好幾位女性主創眼角濕潤。導演小宋也忍不住落下淚來，「這一幕太美了，可能這就是女性的力量吧」。

導演小宋在指導演員表演。（記者劉子為/拍攝）
導演小宋在指導演員表演。（記者劉子為/拍攝）
在跳舞戲中光彩照人的女演員們。（記者劉子為/拍攝）
在跳舞戲中光彩照人的女演員們。（記者劉子為/拍攝）
該短片的攝影指導和燈光指導皆為女性。（記者劉子為/拍攝）
該短片的攝影指導和燈光指導皆為女性。（記者劉子為/拍攝）

電影 導演 洛杉磯加大

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