南加知名海灘1男1女先後從碼頭跳海 女獲救男喪生

10月23日，一男一女先後從杭廷頓灘碼頭跳入大海，男子身亡，女子獲救。(Unsplash.com)

南加橙縣 杭廷頓灘（Huntington Beach）10月23日（周日）發生一起致命事故，一男一女先後從40呎高的碼頭跳入大海，男子身亡，女子獲救。目擊者拍下一張照片，記錄女子縱身躍入大海的瞬間，男子在身後大聲呼叫。

當局證實，一名 44 歲的男子，跟隨一名女子從杭廷頓灘碼頭跳下後身亡。杭廷頓灘市發言人凱莉（Jennifer Carey）24日表示，男子被拖上岸時，已經沒有任何反應，海上安全和消防人員試圖搶救，並將他運送到新港灘（Newport Beach）的霍格紀念長老會醫院（Hoag Memorial Hospital Presbyterian），但男子很快在醫院被宣布死亡。據悉，最先跳海的女子爬上岸邊，沒有受傷。

橙縣驗屍官辦公室表示，死亡男子被確認為諾瓦克市（Norwalk）的Fenton Auston Dee III，驗屍官正計劃對他進行屍檢，包括一份毒理學報告。

根據凱莉的陳述，事故發生在23日下午 6 時 30 分左右，警方接到報案稱有兩人從碼頭跳入大海，當警察 到達現場時，他們發現36歲的跳海女子。 「我們不認為當時有任何違規行為，」凱莉說，「但我們會和現場目擊者交談，了解具體細節。」

悲劇發生時，來自好萊塢的Edmundo Alarcon就在現場，目擊整個事發過程。 Alarcon當時在碼頭上和朋友看日落，正往回走時，他看到一名女人站在碼頭欄杆外面，與一名站在裡面的男子交談。「看起來女子只是為了好玩，想跳又不想跳，」Alarcon說，女子一隻胳膊抓著欄杆，「男子並不想跳下去，但我不知道他是不是想阻止這名女子。」從Alarcon現場抓拍的一張照片中可以看到，女子縱身跳入大海的瞬間，一隻手還捂著嘴巴，站在身後的男子張大嘴呼叫。

根據事發時的潮汐狀況，杭廷頓灘海洋安全部門負責人Eric Dieterman估計，跳海者從碼頭到水的落差超過40呎。 「海洋條件會根據潮汐、衝浪和一年中的時間不斷變化，」Dieterman在一份聲明中指出，「由於不斷變化的條件，以及40至45呎的高度，從碼頭跳入大海是被禁止的。」

目擊者Alarcon證實當天的海浪很大，他擔心跳下去的女子會被拋到碼頭的塔架上，當女子看上去平安無事時，碼頭上的人們開始歡呼，但就在那時，男子也緊跟著跳了下去。Alarcon回憶當時的場景，一開始女子看起來在海中掙扎，「我認為男子大概是想跳下去幫助她，他們一起游到衝浪者身邊，直到那時都還沒什麼事，但在到達岸邊之間一定發生了什麼，導致男子身亡。」