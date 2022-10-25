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南加內陸芳塔那15號公路逆行車禍 3死

聖伯納汀諾訊
內陸近日連續發生致命車禍。（警方提供）
內陸近日連續發生致命車禍。（警方提供）

南加內陸帝國（Inland Empire）新近發生15號公路逆行致命車禍，三人死亡。調查人員對車禍原因正進一步調查，尚未公布死者姓名。另外，莫瑞諾谷市（Moreno Valley）街頭，發生一起車輛對撞車禍，導致一名年逾六旬駕駛死亡；警方表示，酒駕或是車禍主因。

15號公路逆行車禍發生在10月24日近午夜，位於芳塔那市（Fontana)北部15號公路北向線。據加州公路巡警局（CHP）資訊，兩人困在一輛燃燒車內死亡，另一輛車的駕駛也當場死亡。至次日上午，調查人員尚未確定兩輛涉事車，是哪一輛車逆向行駛導致車禍發生。因車禍影響，事發路段交通限制數個小時，直到次日晨7時30分左右，才恢復正常。

21日（周五）晚發生在莫瑞谷市街頭的兩車對撞車禍，位於市區瑞徹維斯塔路（Reche Vista Drive）。來自聖哈辛多市年逾六旬的居民威爾森，駕駛深色2013年款豐田Camry行駛在南向線。當時從街路反方向線道駛來一輛紅色2022年款Camry，速度不詳。紅色車突然失控越過街路中央分隔線，兩車大力對撞，威爾森重傷不治。肇事駕駛是莫瑞諾谷市居民，車禍中受輕傷送醫。

警方表示，肇事者或涉及酒駕，因尚在醫院治療，未被拘捕。車禍原因正在調查中，有目擊者可提供車禍進一步線索，可致電河濱CHP辦公室，電話 951-637-8000。

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