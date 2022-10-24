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影/洛縣1戶人家後院驚現大棕熊 悠然自得四處覓食

記者劉子為/洛杉磯即時報導
艾佛森手機鏡頭裡的棕熊。（截圖自推特視頻）
艾佛森手機鏡頭裡的棕熊。（截圖自推特視頻）

在家裡後院看見貓狗等小動物，是一件很平常的事，但如果是一隻大棕熊呢？

22日凌晨，在洛杉磯縣杜瓦迪市（Duarte）的一戶人家的後院裡，一隻成年大棕熊悠然自得地四處搜查著，尋找食物。房屋主人恰好看到這一幕，用手機拍攝了棕熊行動的全過程。

視頻來源：Kohl Iverson/記者劉子為後製

視頻顯示，棕熊在後院裡兜兜轉轉，不斷去嗅一些紙盒，並翻動著垃圾桶，似乎是在覓食。然後，棕熊順著院子裡的灌木叢溜走。

屋主人艾佛森（Kohl Iverson）表示，棕熊是在凌晨3時30分左右來造訪，一來就在垃圾桶裡搜查食物。

雖然只和棕熊隔著一層玻璃，艾佛森並沒有感到害怕，相反的，他感到十分開心。艾佛森表示，這並非他第一次在所住社區看見棕熊，比起往年，今年棕熊造訪的時間晚了一些。

「儘管今年它們來得有些晚，但很開心看到這隻熊成長得如此健康和強壯，」艾佛森說到，「非常享受在洛縣裡看到土生土長的野生動物。」

對於杜瓦迪市居民，棕熊並非陌生面孔，早前已有許多視頻和新聞記錄了棕熊在杜瓦迪市的蹤跡。它們或被發現在街上遊走，或被發現走上高速，或被發現闖入居民家等。儘管艾佛森對此表示興奮，不少居民還是會被棕熊現身驚嚇到。

洛縣 洛杉磯 手機

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