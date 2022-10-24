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南加女子揭開性侵「暗黑現場」 臉部被打毀容

記者趙健／洛杉磯即時報導
犯罪嫌疑人當晚被監控捕捉到的畫面。（托倫斯警察局提供）
犯罪嫌疑人當晚被監控捕捉到的畫面。（托倫斯警察局提供）

洛杉磯縣一名女子在托倫斯（Torrance）遛狗時慘遭歹徒強姦並毆打，在接受了數次外科手術後，受害人Marissa Young選擇公開自己的暗黑經歷。

該案發生時，Young正在遛狗，她回憶，「我根本沒聽見任何動靜就被人突然從後面抱住，我當時並沒有戴耳機，也沒有看手機。我只是直奔目的地。」她根本沒來得及反應，就被一名男子從背後推倒並且遭到了強姦。 「他用拳頭打我的臉，打了至少有15到20次。我的鼻子被打斷了四處，骨頭被打碎了。」

該案的嫌疑人叫Darrell Waters，46 歲，在襲擊發生後的36小時內被警方抓獲。在施暴前，他剛被警方釋放，之前是因非法持有匕首而被捕。

Young為此非常氣憤，因為警方竟如此輕易的就釋放了一個非法持有匕首的罪犯——僅扣留了他一天。而托倫斯市檢察官辦公室稱，托倫斯警察局釋放Waters的行為「符合刑法」。 Young說，當有這樣的事情發生在自己身上時，就會立刻對法律感到失望。

Waters因強姦和武力性侵等重罪被捕，不得保釋。

事發後，Young並沒有像多數被性侵的受害者一樣害怕面對公眾，而是選擇公開自己的遭遇。地方檢察官George Gascón在一份聲明中說：「在這種情況下，受害者表現出令人難以置信的勇敢。也正是因為她強大的意志，讓這件已經很糟糕的悲劇沒有變的更糟。」

儘管得到Gascón的稱讚，這次傷害對Young生活造成的改變仍然是巨大的。她不得不接受四次牙齒的修復手術，以及精神治療。

由於Young目前無法工作，她的朋友在眾籌網站GoFundMe發起了一項籌款活動，以幫助Young支付醫療費用。截止10月21日，籌集資金已達8萬1186元，超過當初設定的7萬5000元的目標。

美國近年來強姦案件數量的逐年上升，2013年年內發生的強姦案件為11萬3659起，而2021年年內發生的強姦案件以上升為14萬4300起。

友人為Young發起眾籌。（GoFundMe網頁截圖）
友人為Young發起眾籌。（GoFundMe網頁截圖）

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