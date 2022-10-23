南加華人購法拍屋 兩月不到賺40多萬 秘訣是？

南加華人購買法拍屋，兩月不到淨賺40多萬，表示「賺錢又快又刺激」。（Unsplash.com）

購買法拍屋是很多人在房地產 市場投資 的一種方式，房地產專家日前分享購買法拍屋的經歷，她曾經買下一套法拍屋，不到兩個月的時間，淨賺40多萬的利潤。

南加房地產專家胡張燕燕 (Grace Hu)，也是前洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos） 市長，在10月23日的一次專題講座中，總結她多年來購買法拍屋的經驗得失，並說購買法拍屋「賺錢又快又刺激」。

胡張燕燕回憶，2008至2009年期間，她的團隊曾在亞凱迪亞市（Arcadia）購買一幢法拍屋，競價107萬拿下，這幢獨立屋擁有2000呎的室內面積、1萬呎的土地。胡張燕燕介紹，一般投資法拍屋，都需要重新裝修再上市出售，但她考慮該房屋地處亞市，買家可能會加蓋豪宅，再加上這幢房子當時如果裝修上市的話，至少還需要十幾萬的裝修費，因此胡張燕燕決定放棄裝修立刻上市。

房屋上市不久，一名亞洲買家以148萬的價格買下這幢房子。胡張燕燕表示，這是一個非常成功的法拍屋投資案例，沒有花一分錢裝修，不到兩個月的時間，淨賺40多萬。對於投資法拍屋，她有自己獨到的見解，「法拍屋有很多問題，最重要的是考慮怎樣用最快的速度將它賣掉，不要花很多時間、金錢裝修，因為買家可能並不喜歡你的裝修風格，用最基本的裝修即可。」

在23日的專題講座中，胡張燕燕回顧1996年至2006年十年間，房地產市場從當時的最低點漲至最高點，而她是從2007年2月開始購買法拍屋，多年來積累了很多經驗得失，對於目前的房地產市場來說，很有借鑒意義。

胡張燕燕提到，投資法拍屋首先需要知道房屋到底值多少錢，設置好最高競標價，避免競標過程時感情用事買到高價房產，同時需了解房子建造年代、價位、周圍環境、房況，這些都很重要。她表示，許多法拍屋需要重新裝修再售出，看房屋外況，最重要的就是看屋頂，因為如果需要更換屋頂，不僅要獲得許可證，而且價格高，時間長。「我不喜歡買需要換屋頂的法拍屋。」

胡張燕燕認為，購買法拍屋時，一定要考慮好自己的出價、裝修費用、上市出售價格，對這些開銷、利潤，心裡要清楚，「一般來說，如果將來可以賣100萬，今天就出價70萬至75萬之間。」購買法拍屋時還要了解產權是不是第一順位，胡張燕燕說：「一定要買第一順位，不能買第二順位，如果買了第二順位，就要先還清第一順位的貸款。了解房主有沒有欠房地產稅及其他費用，這些都非常重要。」