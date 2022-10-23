黑五提前跑 超大折扣 消費者為何不願買

南加購物季黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）

雖然年度黑色星期五 尚未來到，南加 各大超市、購物中心已經可以看到大幅折扣促銷氣氛，有顧客表示，今年購物季提前數月開始，這是在疫情大流行前沒有看到的消費景象。記者在一些超市看到，商家為處理庫存，促銷折扣不僅有20%至75%，而且還有買三送三，以及會員折扣更大優惠等。不過，因為高通 脹影響，油價上漲嚴重，民眾荷包大幅縮水，對提前開始的折扣促銷，消費者似乎並不急，而是在等待商家更大折扣。

影音来源：記者啟鉻

在內陸安大略購物中心、維多利亞花園步行街，各個商家都推出不同幅度折扣優惠促銷，絕大多數在30%至70%間。消費市場專家表示，亞馬遜公司網上銷售已經開始Prime Early Access Sale，雖然提供了高折扣優惠，但其它商家隨後的促銷優惠以隨即鋪開，比如標的連鎖百貨（Target）、沃爾瑪超市以及百思買電器連鎖店等，折扣幾乎覆蓋所有商品。而隨著持續到年底的促銷活動，商家希望消費者在傳統購物季開始前，更能以優惠價格吸引顧客，因為商家知道，如今通膨加劇，顧客更希望看到誘人的價格，才捨得出手花錢。

南加購物季黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）

較比上一年同期，由於物流遭遇瓶頸，商家新貨上架不及時，而庫存因促銷折扣不理想，消費者實在不買帳。而今年大不同，新貨早已上架，不少放在角落的庫存商品只能靠打折扣優惠吸引顧客。不過，安大略購物中心商家也擔心，若是庫存折扣太誘人，對上架的新貨促銷是否有負面影響，反倒影響新貨銷售。如此必然形成惡性循環，即原庫存去除比例不大，新商品銷售不利，導致舊貨新品都出現積壓，讓商家叫苦不迭。

南加各大超市購物季、黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）

市場專家認為，今年各商家給出的折扣優惠將創下新高。主要提供高折扣商品集中在電器、玩具、電腦。 市場趨勢分析公司Coresight Research創辦人及執行長溫絲維格（Deborah Weinswig）表示，今年商家之所以提供消費者大折扣優惠，主要還是希望去掉過多的庫存商品。她說「商家庫存太多，突顯了各商家會在第四季度實施大幅度折扣促銷的普遍預期。」

南加購物季黑色星期五提前開打。（記者啟鉻／攝影）

鑑於購物季、黑色星期五提前開打，市場專家建議，消費者為了節省支出，現在就應開始對喜歡商品提供折扣優惠關注，注意價格優惠變化。現在折扣是50%至60%的商品，可能在Black Friday這一天，折扣會至70%或更多。此外，一些商家，比如標的百貨，會實施價格匹配保障政策（price-match guarantee），如此可保證消費者一旦購買的商品再降到更低價格，顧客可以要求商家退回差價。這項辦法獲得消費者青睞，被認為是高通脹下，保護消費者荷包不會大縮水的促銷好方法。

南加居民黃女士表示，今年無論實體店還是網店，促銷活動都提前開打，實體店或許能從提供大折扣優惠吸引更多消費者光顧，但這種促銷優惠，也會提高網店銷售，所以消費者也應關注追蹤網上銷售商品的折扣多少，中意商品價格變動，以獲得更多優惠，節省開支。