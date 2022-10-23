我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

洛市連環大車禍 2未成年喪生 8人受傷

鼠害最嚴重TOP5 洛杉磯、舊金山上榜

記者陳懿/即時報導
每年秋天嚙齒動物將大量傾入家庭住宅，有散播病毒的危險。（圖片來源：pexels）
每年秋天嚙齒動物將大量傾入家庭住宅，有散播病毒的危險。（圖片來源：pexels）

害蟲防治公司Orkin日前發布2022年全美鼠患調查報告，洛杉磯舊金山均上榜。2021年排名第二的洛杉磯，今年下降至第三，舊金山的排名仍維持第五。

每年10月到隔年2月之間，老鼠和其他嚙齒動物會入侵大約2100萬戶家庭住宅，尋找食物、水源，以及避寒過冬的場所。與往年稍有不同的是，今年因疫情趨緩，餐飲業逐漸開放，大部分的老鼠將重歸餐廳，Orkin提醒餐飲業者需特別留意。

Orkin的昆蟲學家Ben Hottel警告，齧齒動物的侵入是秋冬季節最主要的害蟲問題之一。他們會傳播多種危險疾病，包括沙門氏菌（Salmonella）和漢坦病毒（Hantavirus）。除了健康問題外，嚙齒動物還會咬斷電線、水管及煤氣管道，造成建築物結構性損壞。

居家防範鼠患的方法包括，將食物保存至能夠密封的玻璃罐或鐵罐。 整理雜物以防止老鼠築巢。定時修剪雜草以及堆積的木柴。檢查牆板與牆壁之間是否有老鼠的痕跡。尋找並封鎖老鼠可能出入的裂縫或洞口。

2021年9月1日至2022年8月31日期間，Orkin公司總結在住宅區和商業區所接到處理鼠患問題的次數，並整理出以下排名：

1. 芝加哥（Chicago）

2. 紐約（New York）

3. 洛杉磯（Los Angeles）

4. 華盛頓 （Washington D.C.）

5. 舊金山（San Fransisco）

6. 費城（Philadelphia）

7. 馬州巴爾的摩 （Baltimore）

8. 克利夫蘭（Cleveland）

9. 底特律（Detroit）

10. 丹佛（Denver）

舊金山 洛杉磯 費城

上一則

台灣會館募款年會 傳奇運動女傑分享成長故事

延伸閱讀

金山諾伊谷擬花170萬建單間廁所 紐森喊卡：造價令人反胃

金山諾伊谷擬花170萬建單間廁所 紐森喊卡：造價令人反胃
華協45周年 表彰3女性社區領袖 鄧式美：榮譽屬於所有人

華協45周年 表彰3女性社區領袖 鄧式美：榮譽屬於所有人
力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立

力挺同志勝選 國民黨洛杉磯後援會成立
金山市長專欄╱拓展公共空間 支持小商業

金山市長專欄╱拓展公共空間 支持小商業
洛城化解族裔歧視 專家：宜改制度

洛城化解族裔歧視 專家：宜改制度
國泰銀行/加州大學洛杉磯分校安德森預測中心　美中經濟報告2022年第三季更新：雙方關係及經濟影響

國泰銀行/加州大學洛杉磯分校安德森預測中心　美中經濟報告2022年第三季更新：雙方關係及經濟影響

熱門新聞

洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
大閘蟹團購取貨點的華人肉鋪老闆還被戴上手銬、並沒收萬元現金。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱老闆被銬 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

2022-10-19 18:58
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29

超人氣

更多 >
架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」

中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」