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洛市連環大車禍 2未成年喪生 8人受傷

封面故事／企業看躺平：放棄工作與生活

洛市連環大車禍 2未成年喪生 8人受傷

記者邵敏／洛杉磯即時報導
洛杉磯市波特牧場22日發生致命交通事故，兩死八傷。（KTLA5）
洛杉磯市波特牧場22日發生致命交通事故，兩死八傷。（KTLA5）

南加洛杉磯市波特牧場（Porter Ranch）10月22日（周六）發生致命交通事故，肇事司機駕駛過程中越過雙黃線，接連撞上三部車，導致兩名未成年人死亡，八人受傷，其中多人情況危急。警方初步調查認為，超速駕駛可能是此次車禍的因素之一。

波特牧場位於聖費南度谷西北側，距離洛市中心約一小時路程，這起交通事故發生在22日下午5時30分左右，位於北瑞薩達大道（Reseda Boulevard）11000 街區。車禍發生後，一名17歲男孩當場死亡，一名 14 歲女孩嚴重受傷，送醫搶救無效，于23日（周日）死亡。還有另外八人受傷，其中六人情況危急。

洛杉磯市警察局（LAPD）表示，事故發生時，一輛汽車正在瑞薩達大道向南行駛，越過雙黃線撞上一輛向北行駛的汽車，然後在北行車道上又撞上另一輛汽車。期間，一輛停著的汽車也在車禍中被撞受損。

當局認為，在車禍中當場喪生的17 歲男子，就是越過雙黃線的肇事車輛的一名乘客，他當時被困在汽車殘骸中，死者身分信息目前沒有公佈。警方初步判斷，超速駕駛可能是造成這起嚴重車禍的原因之一，為配合調查和清理，瑞薩達大道部分路段一度雙向關閉。

洛市警局警官 Matt Bielsky表示，每個人都要放慢腳步，尤其是現在下著毛毛雨，路面濕滑的時節，所以請放慢腳步，避免交通事故發生，「多個家庭涉及這起事故，對於家庭成員來說，家人發生這樣的悲劇，讓人心碎。」

車禍中當場喪生的17 歲男孩，當時被困在汽車殘骸中。（KTLA5）
車禍中當場喪生的17 歲男孩，當時被困在汽車殘骸中。（KTLA5）
警方初步調查認為，超速駕駛可能是此次車禍的因素之一。（KTLA5）
警方初步調查認為，超速駕駛可能是此次車禍的因素之一。（KTLA5）

車禍 汽車 波特

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