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北美華人會計師協會30年有成 嘉賓雲集祝賀同慶

記者張庭瑜/工業市即時報導
民選官員們向張青會長（左三）道賀大合影。（記者張庭瑜/攝影）
民選官員們向張青會長（左三）道賀大合影。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人會計師協會10月21日（週五）舉辦30 週年年會暨會長就職典禮，現場來賓上百位，聯邦眾議員、洛縣市長、國稅局局長等到場致賀，除了頒發表揚狀外，不少官員更藉此場合報告好消息。

會計師協會30 週年年會在表演團隊的打鼓聲，敲響活動序幕，會長張青除了感謝現場來賓的支持外，更講述一路走來的點點滴滴，以及再度連任會長的會務目標。

到場嘉賓雲集，國會眾議員趙美心（Judy Chu）、金映玉（Young Kim）、朴銀珠（Michelle steel）、加州參議員阿丘萊塔（Bob Archuleta）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、核桃市（Walnut）市長伍立倫（Allen Wu）、拉朋地（La Puente）市長克利納基斯（Charlie Klinakis）、洛縣副警長村上（Tim Murakami）等人，國稅局局長雷蒂格(Chuck Rettig)以影片方式感謝協會多年的服務，來賓中更有不少從加拿大遠道而來的嘉賓。

張青表示，這是繼疫情以來第一次大型活動，也是協會30 週年慶，參加盛會的嘉賓家，除了會計師外，還有律師、眾議員、商人等，希望能透過這次活動把華人各個專業團體集結起來。

阿丘萊塔表示，很高興能有這個機會與全加州最棒的會計師們聚在一起，也很榮幸能見到這麼多優秀的華裔美國人。

金映玉表示，在加州工作這段時間裡，可以深刻感受到會計師協會為中小企業們所做的努力，尤其在疫情期間裡，會計師們也是不怕風險，堅持服務。她樂見會計師協會充當美國國稅局、加州特許經營稅務委員會和其他政府組織同納稅人之間的橋樑。協會成員提供的專業服務，對於中小企業和個人至關重要。而她的一項職責就是確保中小企業能持續獲得他們需要的支持，因此，會計師協會的角色不可或缺。所以，她再度感謝北美華人會計師協會，也希望協會能長長久久的穩固發展。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長表示，北美華人會計師協會30周年年會主題是承先啟後繼往開來，他相信這個協會的成功都是一步一腳印。從以前歷任會長和會員努力奉獻持續到現在這個階段，水準和經驗的累積也讓主流社會對華人會計師業界刮目相看。他希望在疫情漸緩的階段，北美華人會計師協會能夠再度組團出訪台灣，與業界同行及相關的行業能更多一些交流。他預祝僑界、商界的朋友們的生意興隆，也期許協會在張青會長以及協會先進們的帶領下更上一層樓。

而黃敏境處長也為僑胞們帶來好消息，過去兩年多以來，因為疫情關係及辦公大樓整體管制，僑胞們辦理業務都需事先登記，再由專人陪到7樓的領務大廳接洽。但在11月１日後，辦公大樓將恢復正常狀態，取件時間逐步放寬，從現在的下午時間擴大到全天上班時間。

為了表彰協會服務社區30年里程碑，頒發獎狀感謝會員們多年的努力。現場除了打鼓表演，還特邀啦啦隊一展舞姿，熱舞表演。年會尾聲還有獎品豐富的抽獎活動，讓來賓們有吃有玩看表演，十分開心。

洛杉磯縣副警長村上出席致詞。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯縣副警長村上出席致詞。（記者張庭瑜/攝影）
黃敏境處長頒發感謝狀。（記者張庭瑜/攝影）
黃敏境處長頒發感謝狀。（記者張庭瑜/攝影）
理事長張德芝致詞分享協會一路走來的點滴。（記者張庭瑜/攝影）
理事長張德芝致詞分享協會一路走來的點滴。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉頒發感謝狀給協會成員。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉頒發感謝狀給協會成員。（記者張庭瑜/攝影）
現場約有600位來賓。（記者張庭瑜/攝影）
現場約有600位來賓。（記者張庭瑜/攝影）
經文處黃敏境處長致詞感謝會計師協會的付出。（記者張庭瑜/攝影）
經文處黃敏境處長致詞感謝會計師協會的付出。（記者張庭瑜/攝影）
主辦方特邀表演團體出演。（記者張庭瑜/攝影）
主辦方特邀表演團體出演。（記者張庭瑜/攝影）

華人 加州 疫情

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