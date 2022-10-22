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中心健保2023：健康護照+四款優惠計畫

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中心健保醫療總監，知名內科醫師和糖尿病專家蔣安邦。（記者王若然／攝影）
中心健保醫療總監，知名內科醫師和糖尿病專家蔣安邦。（記者王若然／攝影）

洛杉磯世界日報22日舉辦銀髮樂齡展，中心健保醫療總監，知名內科醫師和糖尿病專家蔣安邦講解中老年民眾需要特別注意的身體健康問題。中心健保代表Gary 蔡講解了中心健保2023年的健保計畫優勢。

蔣安邦說，為了讓中心健保的會員即時做好身體檢查，中心健保每年會推出健康「護照」，上面列出每年需要做的體檢項目和需要預防的項目，包括是否跌倒，是否經常健走等。如果會員都完成了上述項目，並有家庭醫生簽字，會員再將這本「護照」寄回中心健保，會員將可獲得100元獎金。

Gary 蔡在健保、醫療網、紅藍卡領域，有10幾年豐富經驗。他說，中心健保在2023年仍會有十分優越的四款健保計畫：聯邦紅藍卡，紅藍、白卡，中心健保的「安美計畫」及「悅享計畫 」。其中的悅享計畫（HMO）除了給會員每年高達1500元的保費補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助），還提供免費的醫師看診和無限次數針灸服務，交通車接送看診就醫等服務。

如果會員有心血管疾病，慢性心衰竭（CHF）和糖尿病，則可以加入中心健保安美計畫(HMO C-SNP)，福利包括每月$50的B部分保費回饋，還提供0元醫師門診費、不限天數的住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品。

此外，2023年中心健保新推出Silver Sneaker福利給所有會員。每年高達1100至1760元的彈性卡（Flex Card）可用於支付多種活動。詳情可致電：866-3142427

中心健保代表Gary 蔡。（記者王若然／攝影）
中心健保代表Gary 蔡。（記者王若然／攝影）
中心健保攤位。（記者王若然／攝影）
中心健保攤位。（記者王若然／攝影）

健保 保費 糖尿病

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